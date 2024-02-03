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  4. Kızılcık Şerbeti'nde senaryo değişiyor! Usta oyuncu açıkladı

Kızılcık Şerbeti'nde senaryo değişiyor! Usta oyuncu açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.02.2024 11:49 | Son Güncelleme:
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Cuma akşamlarının sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde senaryo değişikliği yaşanacak. Dizide 'Apo' karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmiş ve iki kez ameliyata alınmıştı. Tanrıöğen'in yoğun bakımda tedavisi devam ederken rol arkadaşı sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nde senaryo değişiyor! Usta oyuncu açıkladı

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Abdullah Ünal karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen geçen cuma fenalaşınca önce Taksim Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince hemen Ataşehir Acıbadem Hastanesi’ne sevk edilip acil ameliyata alınmıştı.

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Başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakımdaki tedavisi süren 61 yaşındaki Tanrıöğen bir kez daha bıçak altına yatmış ve 1,5 saat süren yeni operasyonda usta oyuncunun beyninde oluşan sıvı alınmıştı.

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Kızılcık Şerbeti'nin usta oyuncularından Aliye Uzunatağan, tedavisine yoğun bakımda devam edilen rol arkadaşı Tanrıöğen'in sağlık durumu ve dizi hakkında açıklama yaptı.

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Uzunatağan, "Çok üzgünüz çok. Henüz yoğun bakımda... Settar'ın gelişini bekleyeceğiz. Senaryoda değişiklik olacak" ifadelerini kullandı.

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