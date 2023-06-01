Kızılcık Şerbeti'nden bomba fragman! Pembe, Abdullah ve Alev'i yakaladı, sosyal medya yıkıldı

Cuma akşamları ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinde sular durulmuyor. Oyuncuları arasında Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Settar Tanrıöğen, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi 28. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanında Nursema ve Umut’un düğününde yaşananlara yer verildi. Yeni bölümde sevilen çift evleniyor, nikah şahitleri ise Doğa ve Alev oluyor.

Abdullah’ın Alev’e hediye ettiği saati gören Pembe, “Saatiniz de çok güzelmiş” diyor. Alev Abdullah’ın yanında Pembe’ye “Benim için çok kıymetli, önemli biri aldı” yanıtını veriyor.

Bir diğer sahnede ise Alev bir odada kolyesini takmaya çalışırken Abdullah onun yanına geliyor “Müsaitim ben yardım edeyim” diyor ve Alev’in kolyesini takmak için yanına gidiyor.

İkiliyi yalnız ve samimi bir şekilde gören Pembe “Ne oluyor burada” diyerek hesap soruyor.

Fragmanın yayınlanmasının ardındna dizinin izleyenleri sosyal medyada "Alev'in Doğa'yı savunması ama Doğa'nın yaşadıklarını başka birine yaşatması ne kadar doğru", "Pembe büyük haksızlığa uğruyor", "Abdullah'ın her şeye laf etmesi ama en yanlışı onun yapması", "Pembe'ye üzüldüm", "Doğa'nın hakkını savunurken Pembe'nin hakkını da ihmal etmeyelim" yorumlarında bulundu.





