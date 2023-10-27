Kızılcık Şerbeti'nden Cumhuriyet'in 100. yılına özel sahne! Yayınlanmadan gündem oldu

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Sibel Taşçıoğlu Kolçak Köstendil, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti her bölümüyle büyük ses getiriyor.

Bu akşam 36. bölümüyle ekrana gelecek olan dizide Cumhuriyet'in 100. yılına özel sahneler izleyicisiyle buluşacak.

Dizinin yeni bölümündeki özel görüntüler daha yayınlanmadan sosyal medyada gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde evlerin balkonuna ve arabaların önlerine Türk bayrakları asıldı.

Sosyal medyada Kızılcık Şerbeti'nin Cumhuriyet coşkusuna; 'Çok güzel bir bölüm olacak', 'Ya harika', 'Ne güzel sahneler' gibi yorumlar yapıldı.







