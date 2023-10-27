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Kızılcık Şerbeti'nden Cumhuriyet'in 100. yılına özel sahne! Yayınlanmadan gündem oldu

27.10.2023 16:30 | Son Güncelleme:
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Cuma akşamlarına damga vuran dizi bu akşam 36. bölümüyle ekrana gelecek. Yine heyecan dolu sahnelerin nefesleri keseceği dizide Cumhuriyet'in 100. yılına özel sahneler de ekrana gelecek. Kızılcık Şerbeti'nin o özel görüntüleri yayınlanmadan gündem oldu.

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Sibel Taşçıoğlu Kolçak Köstendil, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti her bölümüyle büyük ses getiriyor.

Bu akşam 36. bölümüyle ekrana gelecek olan dizide Cumhuriyet'in 100. yılına özel sahneler izleyicisiyle buluşacak.

Kızılcık Şerbeti 1

Dizinin yeni bölümündeki özel görüntüler daha yayınlanmadan sosyal medyada gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti 2

Kızılcık Şerbeti'nde evlerin balkonuna ve arabaların önlerine Türk bayrakları asıldı.

Kızılcık Şerbeti 3

Sosyal medyada Kızılcık Şerbeti'nin Cumhuriyet coşkusuna; 'Çok güzel bir bölüm olacak', 'Ya harika', 'Ne güzel sahneler' gibi yorumlar yapıldı.


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