Kızılcık Şerbeti'nin 21. bölüm fragmanında Nursema ve Umut'un öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrol olduğu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç, Müjde Uzman, Feyza Civelek, Barış Kılıç ve Settar Tanrıöğen'in kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Nursema'nın aile baskısıyla istemediği biriyle evlendirilmesi ve 'gerdek' gecesinde de evlendirildiği adam tarafından pencereden atılması olay olmuştu.

RTÜK tarafından da ceza alan Kızılcık Şerbeti'nin 21. bölüm fragmanında bu sefer de eve geri dönmeyen Nursema'nın sevgilisi Umut'la yakınlaşması sosyal medyada gündem oldu.

Nursema'nın bu öpüşme sahnesini bazı kullanıcılar uygun bulmazken birçok kullanıcı da bunun normal olduğunu savundu.



