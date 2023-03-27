MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kızılcık Şerbeti'nin 21. bölüm fragmanında Nursema ve Umut'un öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı

Kızılcık Şerbeti'nin 21. bölüm fragmanında Nursema ve Umut'un öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı

27.03.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde gerek sahneleriyle gerekse RTÜK'ün verdiği cezayla gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti'nin 21. bölüm fragmanı da adından söz ettirdi. Yeni bölüm fragmanında Nursema'nın sevgilisi Umut'la yakınlaştığı sahne sosyal medyayı salladı.

Kızılcık Şerbeti'nin 21. bölüm fragmanında Nursema ve Umut'un öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrol olduğu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç, Müjde Uzman, Feyza Civelek, Barış Kılıç ve Settar Tanrıöğen'in kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Nursema'nın aile baskısıyla istemediği biriyle evlendirilmesi ve 'gerdek' gecesinde de evlendirildiği adam tarafından pencereden atılması olay olmuştu.

dree

RTÜK tarafından da ceza alan Kızılcık Şerbeti'nin 21. bölüm fragmanında bu sefer de eve geri dönmeyen Nursema'nın sevgilisi Umut'la yakınlaşması sosyal medyada gündem oldu.

'Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım Arslan'ı simit fiyatını görünce şoke oldu 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım Arslan'ı simit fiyatını görünce şoke oldu

Nursema'nın bu öpüşme sahnesini bazı kullanıcılar uygun bulmazken birçok kullanıcı da bunun normal olduğunu savundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i olarak tanımıştık! Bakın daha önce hangi efsane dizide rol almışKurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i olarak tanımıştık! Bakın daha önce hangi efsane dizide rol almış
Taytını giyip "Vücut hatlarımı iyi gösteriyor" deyince...Taytını giyip "Vücut hatlarımı iyi gösteriyor" deyince...
Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü!Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü!

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce ve Sinan Oğan yüzde 5 alırsa...

Muharrem İnce ve Sinan Oğan yüzde 5 alırsa...

Ünlü doktordan taciz, yangın merdivenine çağırıp...

Ünlü doktordan taciz, yangın merdivenine çağırıp...

Emekli maaşına zam, bayram ikramiyesi, geçici işçiye kadro... Bugün Meclis'e geliyor

Emekli maaşına zam, bayram ikramiyesi, geçici işçiye kadro... Bugün Meclis'e geliyor

Namaz için camiye gelen cemaat şaşkına döndü! İlginç anlar kamerada

Namaz için camiye gelen cemaat şaşkına döndü! İlginç anlar kamerada

Gündem olan Muharrem İnce paylaşımı

Gündem olan Muharrem İnce paylaşımı

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.