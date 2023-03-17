Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman yaşadıklarına isyan etti, oyuncuya destek yağdı! "Merak etme yalnız değilsin"

Müjde Uzman, son haftaların en çok konuşulan dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlarla gündem oldu.

Uzman, üç haftadır uyumakta zorluk çektiğini ve bugün ise hiç uyuyamadığını söyleyip isyan etti. Uzman'ın paylaşımlarına destek mesajları yağdı.

Başarılı oyuncu yaşadıklarını anlattığı paylaşımına, " Mantıklı ve anlamlı cümleler kurmuşumdur umarım çünkü su altında ya da uzay boşluğundaymışım gibi hisler içindeyim... Doğal olarak... Neyse geçer, geçecek elbet...

İlk Insomnia'm değil sonuçta da sinir bozdu. Zaten yeterince bozuk değilmiş gibi... Güne devam mı etsem ne yapsam acaba ya" notunu düştü.

"YALNIZ DEĞİLSİN..."

Müjde Uzman, paylaşımı sonrasında birçok destek mesajı geldiğini söyledi. Özellikle deprem nedeniyle tetiklenmiş olabileceğini söyleyen Uzman'a bir çok kullanıcı, 'yalnız değilsin' mesajları göndermiş.

Twitter hesabından da paylaşımda bulunan Uzman, "Melatonin, meditasyon, nefes teknikleri, meditasyon müziği, lavanta, papatya, passiflora, erken kalkma, çalışma, yorulma… hiç biri işe yaramıyor artık; sanırım 3.haftadayım uyuyamama maratonunda, bugün de artık zirveyi görmüş bulunmaktayım - hala uyuyamadım, hiç uyumadım….." açıklaması yaptı. Oyuncunun paylaşımına gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:

Tam 1 ay sürdü benim de ama birden bir gece uyudum ve şimdi iyi ben içinde bulunduğumuz dehşet döneme bağladım

Bi gün sabah erken kalk akşam saat on gibi sessiz bi ortamda naif bişeler aç izle iyi gelir …

-Şifa ayetleri açın kulaklıkla gözlerinizi kapayarak dinleyin gerçekten şifa olucaktır.. Tüm bu olup bitenler endişe yarAttığı için oluyordur geçer merak etmeyin.. Magnezyuma da bi baktırın.. RABBİM Şifa versin..

CEVABIYLA GÜLDÜRDÜ

Bir kullanıcının yaptığı yoruma cevap veren Uzman, görenleri güldürdü. Gelen, 'Valla ben kızılcık seyrediyorum çok iyi geliyor tavsiye ederim assssdfffg' yorumuna Müjde Uzman, 'O zaman ben de deniyim bugün bakiyim' şeklinde cevap verdi.





