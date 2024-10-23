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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'iydi… 'Tükendim' diyerek diziden ayrıldı! Müjde Uzman yakışıklı oyuncuyla aşk mı yaşıyor? O paylaşım kafaları karıştırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.10.2024 07:45
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Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Alev' karakteri ile adından söz ettiren Müjde Uzman 'tükendim' diyerek projeden ayrılmıştı. Alev'in gidişi tüm Kızılcık Şerbeti izleyenlerini üzdü ancak ünlü ismin yeni sezonda yeni bir proje ile anlaştığı ortaya çıktı. Uzman, şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü ismin yakışıklı oyuncu Birand Tunca'yı etiketleyerek yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı...

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'iydi… 'Tükendim' diyerek diziden ayrıldı! Müjde Uzman yakışıklı oyuncuyla aşk mı yaşıyor? O paylaşım kafaları karıştırdı

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinden 'tükendim' diyerek ayrılan Müjde Uzman gidişiyle herkesi üzmüştü.

Yeni sezonda 'Aşk, Evlilik, Boşanma' dizisi ile anlaşan Uzman bu proje ile ekranlara dönmeye hazırlanırken şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

O PAYLAŞIM ŞAŞIRTTI

Birand Tunca, kısa süre önce Instagram hesabında evinde kedisiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

biranda

Aradan birkaç gün geçtikten sonra, ünlü oyuncu Müjde Uzman’ın da aynı kedinin fotoğrafını paylaşması ve Tunca'yı etiketlemesi aşk iddialarını beraberinde getirdi.

UZMAN

Müjde Uzman ile Birand Tunca'nın aşk yaşadığına dair söylentiler sosyal medyaya bomba gibi düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti
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