Kızılcık Şerbeti'nin Alev'iydi… 'Tükendim' diyerek diziden ayrıldı! Müjde Uzman yakışıklı oyuncuyla aşk mı yaşıyor? O paylaşım kafaları karıştırdı

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinden 'tükendim' diyerek ayrılan Müjde Uzman gidişiyle herkesi üzmüştü.

Yeni sezonda 'Aşk, Evlilik, Boşanma' dizisi ile anlaşan Uzman bu proje ile ekranlara dönmeye hazırlanırken şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

O PAYLAŞIM ŞAŞIRTTI

Birand Tunca, kısa süre önce Instagram hesabında evinde kedisiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

Aradan birkaç gün geçtikten sonra, ünlü oyuncu Müjde Uzman’ın da aynı kedinin fotoğrafını paylaşması ve Tunca'yı etiketlemesi aşk iddialarını beraberinde getirdi.

Müjde Uzman ile Birand Tunca'nın aşk yaşadığına dair söylentiler sosyal medyaya bomba gibi düştü.