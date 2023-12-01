Kızılcık Şerbeti'nin Dilruba'sı Farah Zeynep Abdullah kimdir, nereli ve kaç yaşında? Farah Zeynep Abdullah'ın hayatı

Kızılcık Şerbeti dizisine Dilruba rolü ile dahil olan Farah Zeynep Abdullah'ın hayatı ve biyografisi araştırılmaya başladı. Farah Zeynep Abdullah dizide Nursema'nın Amerika'dan gelen arkadaşını canlandıracak. Dizide Dilruba karakterine hayat verecek olan Abdullah, diziye bir bölümlük konuk oyuncu olarak katılacak. İşte Farah Zeynep Abdullah hakkında merak edilen soruların yanıtları...

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

17 Ağustos 1989 yılında İstanbul'da doğan Farah Zeynep Abdullah 34 yaşındadır.

Bir abisi ve bir erkek kardeşi olan Farah Zeynep Abdullah, ailesinin kökenlerini şöyle belirtmiştir:

"Babamın babası, Erbil doğumlu. Babamın babaannesi ise Kerkük Türklerinden. Dedem Osman Abdullah, Irak Ordusu’nda albaymış. Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Almanca konuşurmuş. Babam, 1972’de Irak’a gidip, Osmanlı tebaasından olduğumuzu gösteren zürriyet belgesini almış. Babamın, annesinin babası ise şimdi Karadağ’a bağlı olan Pljevlja (Taşlıca)’dan. Orası, dedemin köyüymüş. Mussolini’den kaçarak Türkiye’ye gelmişler. Anneannemin kökeni ise Saraybosna’ya dayanıyor. Onlar da küçükken Karamürsel’e gelmişler. Annemin baba tarafı ise 1939 Erzincan Depremi’nden sonra Erzincan’dan İstanbul’a gelmiş. Kafanız çok karıştı değil mi? Benim de yıllardır çok karışık! Daha da çok detay var ama anlatmayayım. Kısaca ben İstanbulluyum!"

İlk ismi olan Farah, ailesinin çok sevdiği İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin son eşi Prenses Farah Diba'dan gelmektedir. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesinde okudu. Daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama Bölümüne dönüp eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynadı. Bir dönem Amnesty Türkiye'nin gönüllü destekçisi de olmuştur.

Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği Bi Küçük Eylül Meselesi filminde Engin Akyürek ile başrolü paylaştı. Çağan Irmak'ın yönettiği, 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı "Hatice (Ayperi)" karakterinin gençliğini canlandırdı. 2016 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Ekşi Elmalar filminde oynadı. Ayrıca oyuncu, Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filminde "Prenses Azra"yı seslendirdi. 2018 yılında gösterime giren Arif v 216 filminde Ajda Pekkan'ı canlandırdı. Yine aynı yıl Ekin Koç ile başrolü paylaştığı Bizim İçin Şampiyon filminde Begüm Atman'ı canlandırdı. 2019 yılında Erol Evgin'in derleme şarkılarından oluşan Altın Düetler 2 albümünde Sen Unutulacak Kadın Mısın? şarkısını Erol Evgin ile birlikte yeniden seslendirdi. 2020-2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterini canlandırdı, 1. sezon finalinde diziden ayrıldı. 4 Mart 2022 tarihinde vizyona giren Bergen filminde arabesk-fantezi şarkıcısı Bergen (Belgin Sarılmışer)'i canlandırdı. Başrolünde yer aldığı ve aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği film 10 gün içinde 2.600.000 izlenmeye ulaşarak tüm zamanların en iyi film açılışını yaptı ve birden çok rekor kırdı. Aynı zamanda film toplamda 5.421.816 izlenmeyle Türk sinema tarihinin en çok izlenen 8. filmi olmuştur.

2022 yılı Aralık ayında bir takipçisinin "Kronik bir hastalığın var mı?" şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi: "Boyun fıtığım var, tiroidim çalışmıyor, haşimato hastasıyım. Beynimde lezyon var. Bir de dizim çok kötü.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Televizyon

2010-2013 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

2014 Kurt Seyit ve Şur

2016-2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2018 Gülizar

2020-2021 Masumlar Apartmanı

2023 Kızılcık Şerbeti Dilruba

Dijital

2023 Bihter

Sinema

2013 Kelebeğin Rüyası

2014 Bi Küçük Eylül Meselesi

2014 Unutursam Fısılda

2015 Barbie Prenses ve Rockstar - seslendirme

2016 Ekşi Elmalar

2018 Arif v 216

2018 Bizim İçin Şampiyon

2022 Bergen