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  4. Kıyafetten aksesuara, parfümden makyaj malzemesine ünlü markalarda indirimler devam ediyor

Kıyafetten aksesuara, parfümden makyaj malzemesine ünlü markalarda indirimler devam ediyor

01.12.2023 14:48 | Son Güncelleme:
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İhtiyaç listenizdeki ürünlere indirimli fiyatlarla sahip olma fırsatı geldi! Spor giyimden klasik giyime, cilt bakımdan kozmetiğe, ayakkabıdan aksesuarlara ünlü markalarda kaçırılmayacak fırsatlar başladı. Yeni sezonun en göz alıcı ürünlerine indirimli fiyatlar sahip olup bütçenizi korumak isterseniz yazımızı okumaya devam edin.

Kıyafetten aksesuara, parfümden makyaj malzemesine ünlü markalarda indirimler devam ediyor

Modadan kişisel bakıma en sevilen markalarda indirimler, indirimlere ek çok al az öde ve kupon fırsatları devam ediyor! Kaliteli bir saat, havalı bir gözlük, şık bir bluz ya da gömlek ve dahasına sahip olup modern ve stil sahibi görünümünüzü yükseltmek isterseniz sizin için seçtiğimiz indirimdeki markaların ürünlerine mutlaka göz atmalısınız.

1. Fossil, Versace, Diesel ve dahası! Dünyaca ünlü saatlerde indirim

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Kimileri için zamanı gösteren kimileri için kombinlere hava katan kimileri içinse hem havalı olmanın hem de zamanı yakalamanın anahtarı, kol saatleri işlevselliğiyle öne çıkıyor. Ancak her şeyden önce kaliteli bir saat kombinlerin havasını ikiye katlıyor, göz alıcı bir görünüme kavuşmaya yardımcı oluyor. Siz de sade şıklıktan hoşlananlardansanız ve tek bir aksesuarla güçlü bir tarz yaratmak istiyorsanız dünyaca ünlü markaların saatlerini koleksiyonunda bulunduran Saat&Saat markasına bir göz atabilirsiniz. Üstelik seçili saatlerde kaçırılmayacak indirimler de mevcut!

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2. Her zaman şık olmak isteyenlere: Network'te 4000 TL'ye 8000 TL indirim

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Yüksek kaliteli moda ürünleriyle hem kadınların hem de erkeklerin stil sahibi görünmesine yardımcı olan Network, moda tutkunlarının favori markaları arasında yer alıyor. Trendlere uygun, özgün tasarımlı ve şık ürünleriyle öne çıkan marka, estetik görünümün yanı sıra dayanıklılık ve konfora da önem veriyor. "Bir kez alayım, uzun yıllar benimle olsun!" diyenlerin beklentilerini karşılayan Network ürünleriyle tanışmaya ne dersiniz?

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3. Erkek giyimin öncü markalarından Kiğılı'da 2. Ürüne %50 indirim!

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Hem klasik hem de spor giyinen erkeklere hitap eden, yüksek kaliteli giyim ürünleriyle tanınan Kiğılı geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. Ceket, gömlek, pantolon, takım elbise, kravat ve çeşitli aksesuarları trendleri de takip ederek kullanıcılarıyla buluşutran marka modern tasarımları ve detaylara önem veren tarzıyla da dikkat çekiyor. Kaliteli, modern ve şık ürünleriyle erkeklerin tercihi olan Kiğılı giyim ürünlerine bir şans vermeye ne dersiniz?

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4. Saat, parfüm, gözlük ve dahası Aqua di Polo'da cazip fiyatlarla sizleri bekliyor

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Kombinlerin ışıltısını artıran, onları daha havalı ve çekici kılan şüphesiz aksesuarlar. Saatten gözlüğe, hatta parfüme kadar geniş ürün yelpazesiyle öne çıkan Aqua di Polo kullanıcıların favori aksesuar markaları arasında yer alıyor. Kaliteyi uygun fiyatla birleştiren Aqua di Polo ürünlerini incelemeye ne dersiniz?

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5. Flormar'da çok al az öde kampanyası devam ediyor

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Kaliteli ürünleri ve trendleri takip eden ürün çeşitliliği ile makyaj severlerin en çok tercih ettiği kozmetik markaları arasında yer alan Flormar; fondötenden ruja, ojeden allığa makyaj fırçasından süngerine kaliteli ve kullanıcı dostu ürünleriyle öne çıkıyor. Makyajı herkesin kullanabileceği bir sanat haline getirmeyi hedefleyen marka, moda trendlerini takip ederken kendi trendlerini de yaratıyor. Siz de güzelliğinize güzellik katacak Flormar ürünlerini keşfetmeye ne dersiniz?

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Bu içerik 1 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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