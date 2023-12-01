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Son zamanların en çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik

30.11.2023 15:27 | Son Güncelleme:
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Kasım ayı, kaçırılmayacak indirimlerle dolu geçti. Onlarca kategorideki binlerce ürün, alışveriş severlerin sepetlerini süsledi. Sizin için kasım indirimleri başta olmak üzere son zamanların en çok satan ürünlerini seçtik. Monttan ayakkabıya, kahveden kahve makinesine, ütüden elektrik süpürgesine, yüz temizleme suyundan nemlendirici kreme işte en çok satanlar!

Son zamanların en çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik

Çok satanlar listesinde yer alan ürünler, genellikle kullanıcılar tarafından en beğenilen ve güvenilen ürünleri temsil eder. Dolayısıyla, çok satan ürünleri tercih etmek, kullanıcı yorumlarının da fazlalığı nedeniyle ürün hakkında önceden daha fazla güvenilir bilgi edinmenizi sağlar. Sizin için kasım indirimlerinin öne çıkan çok satan ürünlerini seçtik. Gelin birlikte keşfedelim.

1. Columbia Powder Lite Erkek Mont

Adsız tasarım - 2023-11-30T140754.180

Omni-Heat Reflective kaplaması sayesinde ince yapısına rağmen sizi sıcak tutacak bu mont, hafifliği ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Bir montu, bir kez alıp uzun yıllar giymek isteyenler için doğru bir tercih olan bu monta bir şans vermeye ne dersiniz?

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2. Philips EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Adsız tasarım - 2023-11-30T140951.135

Taze kahve çekirdeklerini otomatik olarak öğüten ve demleyebilen bu espresso makinesi, taze ve aromatik kahveleriyle meşhur! Süt bazlı içecekleri hazırlamak için özel bir karıştırıcı sistemine sahip olan cihazla cappuccino ve latte gibi içecekleri de kolayca hazırlayabilirsiniz. Kullanıcılarından tam not alan bu kahve makinesi çok seviliyor, bizden söylemesi!

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3. Greenote Elektrikli Süpürge

Adsız tasarım - 2023-11-30T141041.395

Greenote Elektrikli Süpürge ile yaşam alanınızı süpürmek hiç olmadığı kadar kolay! Kablosuz özelliğiyle öne çıkan süpürgeyi kutusundan çıkardıktan sonra saniyeler içinde kurabilirsiniz. Günlük temizlik için evdeki en büyük yardımcınız olacak cihaz ile temizliğe az diğer şeylere daha çok vakit ayırabileceksiniz.

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4. Stanley Klasik Trigger Action Termos Bardak, 0.59 L, Bakır

Adsız tasarım - 2023-11-30T141152.187

Kasım ayının en çok satan bir diğer ürünü de Stanley Klasik Trigger Action Termos Bardak oldu. Ömür boyu garantili Stanley termos ile içeceklerinizi keyifle yudumlamak isterseniz, adres belli!

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5. Philips Azur 8000 Serisi Dst8050/20 Optimaltemp 3000 W Buharlı Ütü

Adsız tasarım - 2023-11-30T141402.186

Tek seferde mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlayarak ütü süresinin kısalmasını sağlayan Philips Azur 8000 Serisi Dst8050/20, 260 g turbo buharla en inatçı kırışıklıkları bile tek seferde yok edebilmenizi sağlıyor. Çok satanlarda yer alan bu ütüye siz de bir şans vermek istiyorsanız buradan ulaşabilirsiniz.

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6. Merrell ALVERSTONE 2 MID GTX Outdoor Ayakkabı

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Su geçirmez ve nefes alabilen yapısıyla ayaklarınızı gün boyu kuru ve rahat tutan, GORE-TEX Membranı ile öne çıkan Merrell ALVERSTONE 2 MID GTX Outdoor Ayakkabı, sahip olduğu Vibram MegaGrip taban teknolojisi ile üstün tutuş özelliği sağlayarak zorlu zeminlerde güvenli adımlar atmanızı sağlıyor. E daha ne olsun?

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7. Vileda Turbo Paspas Komple Set

Adsız tasarım - 2023-11-30T142919.309

Teleskopik saplı paspas ve pedalla çalışan kovadan oluşan bu set ile yaşam alanınızı temizlemek artık çok kolay. Bu vileda, yıkanabilir 2'si 1 arada mikrofiber kılıf elyaf sayesinde kalıntı bırakmadan temizlik yapıyor, size de temizliğin keyfini çıkarmak kalıyor!

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8. Levi's 501 Original Fit Jean Jean Pantolon

Adsız tasarım - 2023-11-30T143209.864

Gardırobunuza zamansız bir klasik olan Levi's 501 Original Fit Jean'ı eklemeye ne dersiniz? Çabasız şıklığın anahtarı olan bu jean ile kombinlerinizin havasını yükselteceğinizden hiç şüpheniz olmasın!

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9. Julius Meinl Trend Collection Coffee Crema Intenso Çekirdek Kahve 1 kg

Adsız tasarım - 2023-11-30T143530.214

Güçlü ve yoğun bir tat profili sunan, Julius Meinl Trend Collection Coffee Crema Intenso'nun karışımında yer alan kahve çekirdekleri, zengin aroma ve kremsi bir lezzet sağlamak için özel olarak seçilir; yüksek kaliteli Arabica ve Robusta çekirdeklerinin dengeli bir karışımını içerir. Yoğun aroması ve kremsi dokusuyla mükemmel bir espresso deneyimi sunmak için optimize edilen bu kahve, favoriniz olmaya aday!

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10. Institut Esthederm Gentle Deep Pore Cleanser - Gözenek Arındırıcı Nazik Temizleyici

Adsız tasarım - 2023-11-30T143624.144

Cildinizi derinlemesine ve en nazik şekilde temizleyecek bir ürün arıyorsanız Institut Esthederm Gentle Deep Pore Cleanser tam size göre! Yüz, boyun ve dekolte bölgesine uygulanabilen bu ürünü, bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz.

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11. Bioderma Sensibio H2O

Adsız tasarım - 2023-11-30T144826.194

Cilt temizliğinde iyi bir ürün olan Bioderma Sensibio H2O, suya dayanıklı makyaj dahil kir ve yağı kolayca temizliyor. Bu temizliği yaparken cildinize zarar vermeyen bu ürün cildin doğal dengesinin korunmasına yardımcı oluyor. Bu temizleyiciyi yüz, göz ve dudak çevresi için kullanabilirsiniz.

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12. Meleni Home Katlanabilir Silikon Çamaşır Sepeti

Adsız tasarım - 2023-11-30T145041.302

Evde az yer kapladığı için tercih edilen bu çamaşır sepeti, hem kullanışlı hem de pratik. 25 litre hacme sahip bu çamaşır sepeti uzun ömürlü. Birinci sınıf silikon ve plastik malzemeden üretilen ürün, yıkanabilir özelliğe de sahip.

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Kaynak: Onedio

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