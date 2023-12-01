Renklerin enerjisini tarzınıza yansıtın! İşte sezonun en trend ve göz alıcı desenli parçaları

Kombinlerinizi desenli parçalarla hareketlendirmeye ne dersiniz? Bu sezonun yükselen yıldızı desenli kıyafetler, görsel açıdan etkileyici bir tarz yaratmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Kendinizi ifade etmek ve gardırobunuzu canlandırmak için renklerin enerjisini kullanmak isterseniz seçkimizde yer alan kıyafet önerilerimiz tam size göre. Size özgünlük ve tarz kazandıracak desenli parçaları keşfetmeye haydi hazırsanız başlayalım!

1. Yumuşacık içinizi ısıtacak bir hırka ile başlıyoruz!

Jean ve beyaz pantolonlarınız ile çok cool bir kombin yaratmanızı sağlayacak bu şeker pembesi hırkanın rengi ve dokusu bir harika! Kış boyu yumuş yumuş, sıcacık hissetmek isterseniz hiç düşünmeden alın, deriz.

2. Leopar desenden vazgeçemeyenlerin bayılacağı bir model!

Her sezon olduğu gibi bu sezon da leopar desenler yükselişte! Kırmızı, beyaz ve siyahın mükemmel uyumuyla harmanlanan bu hırka, her daim göz alıcı olmak isteyenler için müthiş bir tercih!

3. Kazayağı desenli kaban siyah kombinlerinizin en iddialı parçası olabilir

Kazayağı deseni, bu sezon da çok moda! Sezonun bir diğer modası tüvit kumaşlarla birleştirilen kazayağı desenleri ceketlerde ve kabanlarda sıklıkla görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz gibi duruyor!

4. Hem renkleri hem de modeli çok marjinal!

Göz alıcı deseni ile ilk bakışta dikkat çeken bu gömlek, renk geçişleri ile sezon trendlerini tam anlamıyla yansıtıyor. Beyaz ve siyah pantolonlarla çok şık duracak bu gömleğe bir şans vermeye ne dersiniz?

5. Mor renk yükselişte!

Elbise vatkaları ile güçlü bir silüete imza atan bu elbise, bel kısmındaki büzgüsü ile de hareket kazanmış. Gösterişli küpeler ve sneakerlar ile tamamlayabileceğiniz bu elbise ile hem şık hem de spor görünüm yakalayabilirsiniz.

6. Hem saten hem desenli etekler çok moda!

Bel kısmındaki bağlama detayı ile çok stil bir görünüme sahip bu eteği ister basic crop penyelerle isterseniz de saten gömleklerle kombinleyebilirsiniz. Şıklık garantisi sunan böyle bir etek herkesin gardırobunda olmalı!

7. Efsane bir blazer ceket modeli ile geldik!

Feminen ve maskülen stilleri bir araya getiren bu blazer ceket, klasik kesim kalıbı ve fleto cepleriyle şıklığın tanımını yapmış adeta! Sıradan ceketlerden sıkılanlar, olduğundan daha havalı görünmek isteyenler için birebir olan bu cekete göz atmaya ne dersiniz?

8. Brode yaka gömleklere ne dersiniz?

Biraz marjinal sayılacak olan bu model kesinlikle çok güçlü bir tarza sahip. Minik çiçek detayları, şifon kumaşı, brode yakasıyla öne çıkan gömlek, kendinden emin kadınların tarzını yansıtıyor.

9. Hem cool hem feminen bir tasarım

Görsel baskısı ile dikkat çeken bisiklet yaka tişörtü, rahat olmak istediğin her an, mesela hafta sonları kombinlerinizde rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Jeanlerle mükemmel uyum yakalayacak bu parçaya bir şans vermeye ne dersiniz?

10. Sıradaki brode yaka puantiye desenli gömleğe ne dersin?

Siyah mini bir etek ile nefis bir kombin yaratabileceğiniz bu gömlek, puantiye deseniyle öne çıkıyor, zamansız bir şıklık sunuyor.

Kaynak: Onedio

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