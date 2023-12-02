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Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya’nın nostaljik paylaşımına beğeni yağdı! Görenler aynı şeyi söyledi

02.12.2023 11:12 | Son Güncelleme:
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Kıvılcım karakteriyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Evrim Alasya başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çekiyor. Sempatik tavırları ve samimi halleriyle de çok beğenilen ünlü isim bu defa nostaljik paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin çocukluk fotoğrafını gören herkes aynı şeyi söyledi.

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Kıvılcım karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü isim Evrim Alasya sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Her paylaşımı olay olan ünlü oyuncu bu defa nostaljik karesiyle gündem oldu.

Evrim Alasya kızılcık

Çocukluk fotoğraflarını paylaşan Evrim Alasya’nın nostalji paylaşımına beğeni yağdı. Evrim Alasya’nın o hallerine; 'Gülüşün hiç değişmemiş', 'Gözlerinin ışıltısından belliymiş' gibi yorumlar yaptılar.

Evrim Alasya çocukluk 2

Evrim Alasya 1979 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 2003’te Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu. 2003 yılında İstanbul’a geldi.

Evrim Alasya çocuklık

Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakaladı.

Evrim Alasya 1

44 yaşında olan ünlü oyuncu Ihlamurlar Altında, Gönülçelen, Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları, Kırmızı Oda ve Akrep gibi birçok başarılı projede yer aldı.

Evrim Alasya 3

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