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Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan'ın gerçek hayattaki hali şaşırttı! Pozları sosyal medyayı salladı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
25.03.2024 17:30
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Leman karakterine hayat veren oyuncu Sevim Erdoğan'ın pozları sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin normaldeki halini görenler şoke oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan'ın gerçek hayattaki hali şaşırttı! Pozları sosyal medyayı salladı

Cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Leman karakterine hayat veren oyuncu Sevim Erdoğan'ın pozları sosyal medyayı salladı.

Ömer'in eski, Kayhan'ın ise yeni eşi Leman'a hayat veren Sevim Erdoğan dizide tesettürlü bir karaktere hayat verse de gerçekte bambaşka biri.

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Oyuncu 10 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Oyuncunun normal hayattaki halini görenler şoke oldu. Erdoğan'ın paylaşımlarına hayranlarından beğeni ve yorum geldi.

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Asıl çıkışını Kızılcık Şerbeti dizisinde yapan Erdoğan, hayran kitlesini bu sayede genişletti.

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Kızılcık Şerbeti Oyuncu karakteri
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