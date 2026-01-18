MAGAZİN

Tarkan kalabalıkta Mabel Matiz'i fark etti! "Seni çok seviyorum, her şeyinle olduğun gibi"

Tarkan uzun zaman sonra İstanbul'da verdiği konserlerle adından söz ettiriyor. Ünlülerin akın ettiği Tarkan konserinde Mabel Matiz de vardı. Tarkan kalabalığın arasından arkadaşını fark etti ve bakın ona hangi şarkıyı armağan etti.

Türkiye’nin megastarı Tarkan, uzun bir aranın ardından İstanbul konserleri ile yeniden sahnelere döndü. Sekiz konserlik özel serinin ilkinde hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı, unutulmaz performansı ve sahne şovlarıyla müzikseverlere adeta görsel ve işitsel bir şölen yaşattı.

Ancak gecenin en çok konuşulan anlarından biri Tarkan’ın kalabalığın içinde Mabel Matiz’i fark etmesi oldu. Sahnedeyken Mabel Matiz’e seslenen Tarkan, “Canım arkadaşım hoş geldin. Seni burada aramızda görmek ne güzel. Seni çok seviyorum, her şeyinle olduğun gibi. Tüm desteğimizle, kalbimizle yanındayız her zaman. Bu şarkıyı da sana söylüyorum o zaman” diyerek sevilen şarkılarından “Hepsi Senin mi?” şarkısını söyledi.

MABEL MATİZ'E DAVA

Mabel Matiz geçtiğimiz günlerde, Perperişan adlı şarkısının sözleri nedeniyle “müstehcenlik” suçlamasıyla ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada hâkimin yönelttiği “Bu şarkı bir erkeğe mi yazıldı?” sorusu dikkat çekmişti.

