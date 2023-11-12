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Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık görenleri şaşırttı! Hayranları o pozlara beğeni yağdırdı

12.11.2023 13:51 | Son Güncelleme:
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Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Mihri karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Gizem Yanık sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. 23 yaşındaki başarılı oyuncu tarzıyla görenleri büyüledi.

Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık görenleri şaşırttı! Hayranları o pozlara beğeni yağdırdı

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Mihri karakterine hayat veren Gizem Yanık sosyal medyada gündem oldu.

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Instagram hesabında 26.7 bin takipçisi olan ünlü isim, oyunculuk performansının yanı sıra tarzıyla da adından söz ettiriyor.

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Gizem Yanık'ın son pozlarına sevenlerinden "Bal kız!", "Parlıyor resmen!", "Ses tonu ve konuşmasına bayıldım, huzur veriyor resmen dizide. Gerçek hayatta nasıl acaba bir storyde konuşsanız da duysak keşke.", "Çok güzelsin!" ve "Gözlerimizin pasını sildiğin için minnet doluyuz." gibi yorumlar geldi.

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GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ

İşte Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık'ın gündem olan pozları...

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