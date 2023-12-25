Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık güzelliğiyle büyüledi! Pozlarına beğeni yağdı

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Mihri karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Gizem Yanık başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti'ne iş insanı Ertuğrul İslamoğlu'nun kızı Mihre karakteri ile katılan Gizem Yanık sosyal medyadaki pozlarıyla gündem oldu. Yanık'ın iddialı ve cesur pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Güzel oyuncunun sosyal medyadaki paylaşımlarına; 'Çok güzelsin', 'Güzelliğin halis mi?', 'Müthiş bir kadınsın çok güzelsin', 'Su gibisin', 'Işık saçıyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Gizem Yanık geçen sezon Yalı Çapkını dizisinde Tarık’ın (Baran Bölükbaşı) odaya hapsettiği genç kız rolüne hayat vermişti. Ancak hikayesi çok ilerlememişti.

Gizem Yanık, 27 Şubat 2000 yılında dünyaya geldi. Kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu aslen Ankaralı olduğu biliniyor.

Uzun yıllar Ankara’da yaşamını sürdüren oyuncu, eğitimi sebebiyle İstanbul’a gelmiş ve buraya tamamen yerleşmiştir.

Ünlü isim, İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro bölümünden yüzde 100 bursla mezun oldu.

Aynı zamanda Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümünde de tam burslu olarak eğitim aldı.







