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  4. Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık güzelliğiyle büyüledi! Pozlarına beğeni yağdı

Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık güzelliğiyle büyüledi! Pozlarına beğeni yağdı

25.12.2023 12:51 | Son Güncelleme:
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Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Mihri karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Gizem Yanık sosyal medyadaki pozlarıyla olay oldu. Başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Yanık'ın iddialı pozlarına beğeni yağdı.

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Mihri karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Gizem Yanık başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti'ne iş insanı Ertuğrul İslamoğlu'nun kızı Mihre karakteri ile katılan Gizem Yanık sosyal medyadaki pozlarıyla gündem oldu. Yanık'ın iddialı ve cesur pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Gizem Yanık 1

Güzel oyuncunun sosyal medyadaki paylaşımlarına; 'Çok güzelsin', 'Güzelliğin halis mi?', 'Müthiş bir kadınsın çok güzelsin', 'Su gibisin', 'Işık saçıyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Gizem Yanık 2

Gizem Yanık geçen sezon Yalı Çapkını dizisinde Tarık’ın (Baran Bölükbaşı) odaya hapsettiği genç kız rolüne hayat vermişti. Ancak hikayesi çok ilerlememişti.

Gizem Yanık 3

Gizem Yanık, 27 Şubat 2000 yılında dünyaya geldi. Kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu aslen Ankaralı olduğu biliniyor.

Gizem Yanık 4

Uzun yıllar Ankara’da yaşamını sürdüren oyuncu, eğitimi sebebiyle İstanbul’a gelmiş ve buraya tamamen yerleşmiştir.

Gizem Yanık 5

Ünlü isim, İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro bölümünden yüzde 100 bursla mezun oldu.

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Aynı zamanda Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümünde de tam burslu olarak eğitim aldı.

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