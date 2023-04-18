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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek acı haberi paylaştı! "O kadar kötüyüm ki..."

18.04.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feyza Civelek, RTÜK tarafından verilen 5 bölüm yayın durdurma cezasıyla gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandırıyor. Dizideki karakteri ile oldukça konuşulan olan oyuncu, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Her halini Instagram hesabından paylaşan Civelek'ten beklenmedik bir açıklama geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek acı haberi paylaştı! "O kadar kötüyüm ki..."

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sevenlerini oldukça üzdü. Başarılı oyuncu, 'baba yarım' dediği dedesini kaybettiğini açıkladı.

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Kızılcık Şerbeti’nin yazarı Melis Civelek’in de kızı olan Feyza Civelek baba yarısı dediği dedesinin kaybından duyduğu üzüntüyü şu cümlelerle anlattı:

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"Demin dedemin vefat ettiği haberini aldım. O kadar kötüyüm ki, diyecek bir şey bulamıyorum. Senin elinde büyüdüm ben, baba yarısı oldun benim için… Nur içinde uyu… Seni çok özleyeceğim. Seni çok seviyorum canım dedem…”

VERDİĞİ KİLOLARLA GÜNDEM OLMUŞTU

1995 doğumlu olan Feyza Civelek, ilk oyunculuk deneyimini Acemi Cadı dizisiyle yaşadı. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinde bir rol alan Feyza Civelek, Adını Feriha Koydum ve Sol Yanım dizilerinde de rol aldı.

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Verdiği bir röportajda Civelek, sosyal medyada kilosu biraz fazla olan insanlara çok acımasız davranıldığına dikkat çekti. Kilo sebebiyle zamanında oyuncuların psikolojik şiddete uğradıklarını söyledi. Kiloluyken kendisini de travmatik yorumlar yapıldığını itiraf eden oyuncu, insanların karşısındakilerin psikolojisini hiç düşünmeden davranmasından dert yandı.

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