Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek acı haberi paylaştı! "O kadar kötüyüm ki..."

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sevenlerini oldukça üzdü. Başarılı oyuncu, 'baba yarım' dediği dedesini kaybettiğini açıkladı.

Kızılcık Şerbeti’nin yazarı Melis Civelek’in de kızı olan Feyza Civelek baba yarısı dediği dedesinin kaybından duyduğu üzüntüyü şu cümlelerle anlattı:

"Demin dedemin vefat ettiği haberini aldım. O kadar kötüyüm ki, diyecek bir şey bulamıyorum. Senin elinde büyüdüm ben, baba yarısı oldun benim için… Nur içinde uyu… Seni çok özleyeceğim. Seni çok seviyorum canım dedem…”

VERDİĞİ KİLOLARLA GÜNDEM OLMUŞTU

1995 doğumlu olan Feyza Civelek, ilk oyunculuk deneyimini Acemi Cadı dizisiyle yaşadı. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinde bir rol alan Feyza Civelek, Adını Feriha Koydum ve Sol Yanım dizilerinde de rol aldı.

Verdiği bir röportajda Civelek, sosyal medyada kilosu biraz fazla olan insanlara çok acımasız davranıldığına dikkat çekti. Kilo sebebiyle zamanında oyuncuların psikolojik şiddete uğradıklarını söyledi. Kiloluyken kendisini de travmatik yorumlar yapıldığını itiraf eden oyuncu, insanların karşısındakilerin psikolojisini hiç düşünmeden davranmasından dert yandı.

