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  4. Bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz en güzel çikolatalar ve şekerler

Bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz en güzel çikolatalar ve şekerler

17.04.2023 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı demek, bol bol çikolata ve şeker yemek demek! Her yaştan kişinin büyük heyecanla beklediği bayrama az bir zaman kala herkes alışveriş listelerini tamamlayama çalışıyor. Listelerin başında yer alan çikolata ve şekerlemelerse çok farklı alternatifler sunulduğu için karar vermek kolay olmayabiliyor. Biz de işinizi biraz olsun kolaylaştırmak istedik ve birbirinden lezzetli bayram şekerlemelerini bir araya getirdik! Haydi, hepsine göz atalım!

Bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz en güzel çikolatalar ve şekerler

Meyveli şekerlerden madlen çikolatalara, spesiyal şekerlemelerden lokumlara kadar birbirinden farklı ve lezzetli bayram ikramlıkları alışveriş sepetlerindeki yerlerini almaya başladı. Henüz şeker ve çikolata alışverişinizi yapmadıysanız önerilerimize mutlaka göz atmalısınız. Gelin, en popüler ve kaliteli ürünlerden derlediğimiz o lezzet listesini hep birlikte inceleyelim!

1. Glütensiz bir seçenek: Madlen Çikolata Kahverengi Kutu

Bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz en güzel çikolata ve şekerler

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Bayramda misafirlerinize ikram etmek için klasik ama lezzetli bir çikolata arıyorsanız Madlen Çikolata Kahverengi Kutu, aradığınız ürün olabilir. Glütensiz içeriğiyle öne çıkan çikolata, sütlü ve bitter seçenekleri bir arada sunuyor. Lezzetli madlen çikolataların kutusunun şıklığı da tam bayrama yakışır bir görünüm sergiliyor. Bayram klasiği hâline gelen kutulu çikolatanın lezzetinden mahrum kalmayın!

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2. Şık kutulu, dayanılmaz lezzet: Ferrero Rocher Çikolata

Bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz en güzel çikolata ve şekerler

Ferrero Rocher Çikolata'yı sevmeyen yoktur herhalde! Dünyaca ünlü bu lezzeti bayramda misafirlerinize de ikram etmeye ne dersiniz? İçerisinde 24 adet sargılı truffle yaldızlı çikolata bulunan kutu, tasarımıyla da sizi kendine çekebilir. Yumuşak krema dolgusu ve dışındaki çıtır gofretiyle doyulmaz bir lezzete sahip çikolatayı bayram alışverişi listenizin ilk sıralarına yazmaya ne dersiniz?

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3. Meyve sulu dolgulu: Kent Elegan Meyveli Şeker

Bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz en güzel çikolata ve şekerler

Şimdi sırada yılların eskitemediği bir bayram şekeri önerimiz var. Kent Elegan Meyveli Şeker, çoğu kişinin çocukluk yıllarından hatırlayacağı harika bir lezzet! Dışı yumuşak şekerle kaplı olan ve içinde de akışkan meyve suyu dolgusu bulunan şekerler, evinizde nostaljik bir bayram havası estirmeye yeter. Çilek, vişne ve portakal dolgulu şekerlerle bayram sohbetlerinizi daha da tatlandırabilirsiniz.

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4. Karamel âşıklarına: Patiswiss Fudge Karamel Dolgulu Sütlü Çikolata

Bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz en güzel çikolata ve şekerler

Karamelin çikolatayla buluşması, bazı kişiler için dayanılmaz bir lezzet anlamına gelir. İşte Patiswiss Fudge Karamel Dolgulu Sütlü Çikolata da o müthiş lezzeti sunan seçenekler arasında yer alıyor. Karamel dolgulu sütlü çikolata toplarının bu harika tadını bayramda evinize gelecek dostlarınızla da paylaşabilirsiniz. %70 karamel ve %30 sütlü çikolatayla hazırlanan paketi bayramdan önce bitirme ihtimalinize karşı birkaç adet almanızı tavsiye ederiz!

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5. Herkesin beğenisine uygun bir seçenek: Can Kardeşler Mix Premium Çikolata

Bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz en güzel çikolata ve şekerler

Bayramda şöyle hem drajeli hem çikolatalı şık bir kutuyla misafirlerinizi karşılamaya ne dersiniz? Cevabınız "Evet." ise Can Kardeşler Mix Premium Çikolata'yı hemen alışverişiniz listenize ekleyebilirsiniz. Kapaklı şık metal kutuyla satışa sunulan ürünün içerisinde paketli madlen çikolata ve rengârenk badem şekerleri bulunuyor. Çikolataları farklı bir sunum tabağına ihtiyaç duymadan kutusuyla ikram edebilirsiniz.

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6. Bitter, sütlü ve meyve dolgulu: Dark Brown Hediyelik Çikolata

Bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz en güzel çikolata ve şekerler

Herkesin iştahını kabartacak harika bir öneriye geldi sıra: Dark Brown Hediyelik Çikolata. Birbirinden farklı spesiyal çikolata çeşitlerinin bir arada sunulduğu kutu, sizi de büyüleyebilir. Meyve dolgulu, bitter ve sütlü spesiyal çikolataların tamamı markanın usta şeflerinin elinden çıkıyor. Bu şık lezzet kutusunu ister evinizde ikram etmek için ister bayramlaşmaya giderken hediye olarak tercih edebilirsiniz.

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7. Bayramların vazgeçilmezi: Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata

Bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz en güzel çikolata ve şekerler

Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata, uzun yıllardır en popüler bayram çikolataları arasındaki yerini korumayı başarıyor. Bu bayram da tezgâhlardaki yerini önceden alan lezzetli ürünün hayranı da çok! Tek tek paketlenerek satışa sunulan çikolataları şık bir sunum tabağına yerleştirip ikram edebilirsiniz. Bütün fındıkların kakaolu krema ve sütlü çikolatayla buluşmasıyla ortaya çıkarılan bu lezzet, yıllardır değişmeyen ambalajıyla sizleri bekliyor!

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8. Gerçek Belçika çikolatası lezzeti: Tafe Altıgen Kutu Çikolata Kaplı Fındıklı Lokum

Bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz en güzel çikolata ve şekerler

Lokumsuz bayram olur mu hiç! Siz de bu Türk klasiği lezzetten vazgeçemeyen ve her fırsatta paket paket alanlardansanız bayram için de Tafe Altıgen Kutu Çikolata Kaplı Fındıklı Lokum'u tercih edebilirsiniz. Taze yerli fındıklar kullanılarak hazırlanan çikolata kaplı lokumlar, bayram boyunca ağzınızı tatlandırmaya yetecek. Ayrıca lokumların üzerindeki gerçek Belçika çikolatası, ürünün vazgeçilmeziniz hâline gelmesine sebep olabilir.

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9. Eğlenceli paket tasarımıyla: Mon ChoCoffee Spesiyal Belçika Çikolata

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Sırada birçok lezzetin yer aldığı bir önerimiz var: Mon ChoCoffee Spesiyal Belçika Çikolata! Bitter, sütlü ve beyaz çikolatanın yer aldığı ürün; farklı lezzetlerden hoşlananlar için birebir. İçinde kalp, çiçek, yuvarlak ve kare gibi çeşitli tasarımlarda çikolatalar bulunuyor. Belçika çikolatasının tadını çıkarmak ve sevdiklerinizle bu lezzeti paylaşmak isterseniz ürünü tercih edebilirsiniz.

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10. Çocukların çok sevdiği: Ibon Sütlü Meyveli Şeker

Bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz en güzel çikolata ve şekerler

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Ramazan Bayramı'nın gelişine en çok çocuklar seviniyor olabilir. Bunun sebebi de elbette birbirinden lezzetli Ibon Sütlü Meyveli Şekerleri! Çilek, muz, kavun, şeftali gibi meyvelerin sütle buluşmasıyla hazırlanan bu minik paketli şekerler, kapınızı çalan çocukları mutlu etmeye yetecek. Siz de bir kilogramlık büyük paketi alıp bu bayram çocukları sevindirmeye ne dersiniz?

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