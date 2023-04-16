HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sezon açıldı! Parkta, bahçede, sahilde keyifle kullanacağınız portatif kamp sandalyeleri

Sezon açıldı! Parkta, bahçede, sahilde keyifle kullanacağınız portatif kamp sandalyeleri

14.04.2023 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların ısınması ile kamp sandalyesini alan doğaya koşmaya başladı. Siz de açık havada sevdiklerinizle keyifle vakit geçirmek, ısınan havanın tadını çıkarmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Her ne kadar onlarca farklı seçeneği olsa da, doğadaki vaktinizi en konforlu şekilde geçirmenizi sağlayacak kullanışlı kamp sandalyelerini sizin için bir araya getirdik. Birbirinden kaliteli ve portatif kamp sandalyesi seçeneklerini gelin birlikte keşfedelim.

Sezon açıldı! Parkta, bahçede, sahilde keyifle kullanacağınız portatif kamp sandalyeleri

Kamp etkinliklerinin en keyifli yanları ateş başında oturmak ve içeceklerinizi yudumlarken manzarayı seyretmek olabilir. Eğer siz de güzel havaların tadını bu şekilde çıkarmak istiyorsanız güzel bir kamp sandalyesi almalısınız. Henüz ihtiyacınıza uygun bir sandalye bulamadıysanız üzülmeyin. Kullanıcılarından tam not alan, en kullanışlı kamp sandalyelerini sizin için seçtik. Haydi gelin, seçeneklere birlikte göz atalım.

1. Katlandığında ufacık kalan: ONOFF MOTO Katlanır Kamp Sandalyesi

Sezon açıldı: Parkta bahçede sahilde keyif yapabileceğiniz portatif kamp sandalye önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

ONOFF MOTO Katlanır Kamp Sandalyesi hem hafif olması hem katlandığı zaman az yer kaplaması sayesinde sıkça tercih ediliyor. 150 kilograma kadar ağırlık taşıyabilen ürün, sağlam yapısıyla uzun yıllar boyu kullanılabiliyor. Yanlarında bulunan üç adet cep ise cep telefonu ve termos gibi eşyaları koymak için ideal. Ürünün katlandığı zaman çok az yer kapladığını da belirtelim.

Ürünü İncele

2. Konforlu bir sandalye isteyenlere: Songmics XL Köpük Yastıklı Katlanır Kamp Sandalyesi

Sezon açıldı: Parkta bahçede sahilde keyif yapabileceğiniz portatif kamp sandalye önerileri

Songmics XL Köpük Yastıklı Katlanır Kamp Sandalyesi yırtılmaya karşı dayanıklı Oxford 600D kumaştan üretiliyor. Bu sayede uzun yıllar boyu sorunsuz kullanılabilen ürün, geniş oturma alanıyla oldukça konforlu. Kumaşın üzerinde yer alan yumuşak sünger dolgusu konforu daha da artırıyor. Açık hava keyfini sürdürürken içeceklerinizi nereye koyacağınızı düşünmenize de gerek yok. Ürünün kolçaklarında bunun için özel bölmeler bulunuyor.

Ürünü İncele

3. Uzun ömürlü: Platan Chair Ones-L Hafif Katlanır Kamp Piknik Sandalyesi

Sezon açıldı: Parkta bahçede sahilde keyif yapabileceğiniz portatif kamp sandalye önerileri

Taşıma kapasitesi 140 kilogram olan Platan Chair Ones-L Hafif Katlanır Kamp Piknik Sandalyesi, alüminyum iskeleti sayesinde hem hafif hem dayanıklı bir yapı sergiliyor. Kapalı hâliyle 95 santimetre olan sandalye, omuzda veya arabada rahatlıkla taşınabiliyor. Çelik montaj malzemeleri ve hassas yerlerde kullanılan yırtılmaz kumaşı ile uzun yıllar boyu sorunsuz kullanım sağlıyor.

Ürünü İncele

4. Uygun fiyatlı bir alternatif: Discovery Katlanır Portatif Kamp Sandalyesi

Sezon açıldı: Parkta bahçede sahilde keyif yapabileceğiniz portatif kamp sandalye önerileri

Sağlam metal profiller kullanılarak üretilen Discovery Katlanır Portatif Kamp Sandalyesi avantajlı fiyatıyla sıkça tercih ediliyor. Dayanıklı iskeleti ve kumaşıyla uzun yıllar boyu kullanılabilecek ürün kolayca kurulup toplanabiliyor. Omuz askılı taşıma çantasıyla kolaylıkla her yere yanınızda götürebileceğiniz bu ürün özellikle sahillerin ve parkların keyfini çıkarmak için birebir.

Ürünü İncele

5. Manzaranın keyfini konforla çıkarın: Bofigo Taşıma Çantalı Kamp Sandalyesi

Sezon açıldı: Parkta bahçede sahilde keyif yapabileceğiniz portatif kamp sandalye önerileri

Bofigo Taşıma Çantalı Kamp Sandalyesi, 110 kilogram taşıma kapasitesiyle birçok yetişkin tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ürün, polyester kumaş kullanılarak üretildiği için uzun yıllar sorunsuz kullanma imkânı sunuyor. Ürünün kolçaklarından birinde bulunan içecek gözü sayesinde manzaranın keyfini çıkarırken içeceği nereye koyacağım derdinden de kurtuluyorsunuz.

Ürünü İncele

6. Hem bardak hem telefon tutucu bölmesi olan: FullReyon Bardaklıklı Katlanır Kamp Piknik Sandalyesi

Sezon açıldı: Parkta bahçede sahilde keyif yapabileceğiniz portatif kamp sandalye önerileri

FullReyon Bardaklıklı Katlanır Kamp Piknik Sandalyesi fiyatına göre yüksek performans sunan ürünlerden biri. Hem kaliteli kumaşı hem sağlam profili ile uzun süre size eşlik etmeye aday olan ürün, bardaklık ve telefon koyma aparatıyla da çok beğeniliyor. Mat siyah elektrostatik toz boyayla kaplanan sandalye, kamp yaparken doğanın tadını çıkarmak isteyenler için ideal.

Ürünü İncele

7. Konforun peşinden gidenlere: Andoutdoor Ahşap Kollu Kamp Sandalyesi

Sezon açıldı: Parkta bahçede sahilde keyif yapabileceğiniz portatif kamp sandalye önerileri

Kaliteli materyallerden üretilen uygun fiyatlı bir kamp sandalyesi arıyorsanız Andoutdoor Ahşap Kollu Kamp Sandalyesi'ne göz atmanızda fayda var. Yer kaplamayan katlanma mekanizmasıyla çok kullanışlı olan ürün, taşıma kılıfı bulunmadığından özellikle araba ile kampa gidenler için ideal. Su geçirmez polyester kumaşı ile özellikle açık hava etkinliklerinde tercih ediliyor. Ahşap destekli kolları da bulunan sandalyenin hem konforlu hem pratik olduğunu da belirtelim.

Ürünü İncele

8. Hem boyun hem sırt desteği sunan: Campout Nurgaz Katlanır Lüx Sandalye

Sezon açıldı: Parkta bahçede sahilde keyif yapabileceğiniz portatif kamp sandalye önerileri

Konforlu ve kaliteli bir ürün arıyorsanız Campout Nurgaz Katlanır Lüx Sandalye tam da size göre! Ürün, boyun desteği ve rahat kumaşıyla sizin için harika bir seçenek olabilir. Ürünün sırt kısmı üç farklı kademede oturma imkânı sunduğu gibi iki kolçağında da bardaklık yer alıyor. Alüminyum kullanılarak üretilen gövdesi 120 kilograma kadar taşıma kapasitesi sunuyor. Aynı zamanda yüksek sırt desteği de bulunuyor.

Ürünü İncele

9. Kolay katlanan ve taşınan: Summit Ashby Chair Hafif & Çantalı Kamp Sandalyesi

Sezon açıldı: Parkta bahçede sahilde keyif yapabileceğiniz portatif kamp sandalye önerileri

Her türlü kamp ve outdoor etkinliğinde kullanabileceğiniz Summit Ashby Chair Hafif & Çantalı Kamp Sandalyesi, kolay katlanan mekanizmasıyla çok beğenilen sandalye seçenekleri arasında yer alıyor. Çantasıyla geliyor ve katlanıp çantasına konulduktan sonra hafif yapısıyla kolaylıkla taşınabiliyor. 100 kilograma kadar yük taşıyabilen sandalye, elektrostatik toz boya kullanılarak kaplanan metal bir gövdeye sahip.

Ürünü İncele

10. Katlanır sandalyelerden vazgeçemeyenlere: EVER ADVANCED Katlanır Kamp Sandalyesi

Sezon açıldı: Parkta bahçede sahilde keyif yapabileceğiniz portatif kamp sandalye önerileri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kamp alanında manzaraya karşı keyif yapmaktan hoşlanıyorsanız o zaman mutlaka bir kamp sandalyesi edinmenizde fayda var. EVER ADVANCED Katlanır Kamp Sandalyesi, taşıma kılıfı olduğu için katlayıp rahatça omzunuza almak için ideal bir seçenek olabilir. Üstelik alaşım çelik gövdesi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunar ve uzun yıllar size kamplarda eşlik eder.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

İlginizi Çekebilir

Gözlük mevsimi başlasın! Yaz aylarında kullanabileceğiniz şık ve kaliteli güneş gözlükleri

Gözlük mevsimi başlasın! Yaz aylarında kullanabileceğiniz şık ve kaliteli güneş gözlükleri

 Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

 Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

 Levi's, Tommy Hilfiger, DKNY... Kaliteli ve havalı moda ürünlerinde fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger, DKNY... Kaliteli ve havalı moda ürünlerinde fırsat

 Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

 Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

 Kırışıklıkları tek hamlede açıyor, pratikliğiyle gönülleri fethediyor!

Kırışıklıkları tek hamlede açıyor, pratikliğiyle gönülleri fethediyor!

TikTok'ta viral oldu! Herkes bu filtreyi gerçek sanıyor...

TikTok'ta viral oldu! Herkes bu filtreyi gerçek sanıyor...

Saç dökülmesi kaderiniz olmasın! İşte saç dökülmelerine en iyi gelen saç bakım ürünleri

Saç dökülmesi kaderiniz olmasın! İşte saç dökülmelerine en iyi gelen saç bakım ürünleri

 Yeni evlenecek ve ev kuracaklara müjde! Beyaz eşyalarda %20 indirim!

Yeni evlenecek ve ev kuracaklara müjde! Beyaz eşyalarda %20 indirim!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
çocuk kamp sandalyesi decathlon kamp sandalyesi kamp sandalyesi kamp sandalyesi en ucuz katlanır kamp sandalyesi

İş birliği İçerikleri

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Parfümünüzü değiştirme vakti geldi! Bahara ve yaza çok yakışan o eşsiz kokularla tanışın

Parfümünüzü değiştirme vakti geldi! Bahara ve yaza çok yakışan o eşsiz kokularla tanışın

Dikey süpürge almayı düşünüyorsanız bakmadan geçmeyin! Güçlü, kaliteli modeller burada

Dikey süpürge almayı düşünüyorsanız bakmadan geçmeyin! Güçlü, kaliteli modeller burada

Yaptığınız makyajı ömrünüzün sonuna kadar sabit tutacak sabitleyicilerle tanışın

Yaptığınız makyajı ömrünüzün sonuna kadar sabit tutacak sabitleyicilerle tanışın

Para biriktiremeyen kalmayacak! İşte sizi para biriktirmeye teşvik edecek en farklı kumbaralar

Para biriktiremeyen kalmayacak! İşte sizi para biriktirmeye teşvik edecek en farklı kumbaralar

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Tümünü Gör
Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Kendinizi şımartın! Doğadan ilham alan Yves Rocher parfümlerini sizin için seçtik

Kendinizi şımartın! Doğadan ilham alan Yves Rocher parfümlerini sizin için seçtik

Bayramda çocukları sevindirin! İşte onlara alabileceğiniz 200 TL altı oyuncaklar

Bayramda çocukları sevindirin! İşte onlara alabileceğiniz 200 TL altı oyuncaklar

Patili dostunuzun çok seveceği en iyi köpek yataklarını sizin için seçtik

Patili dostunuzun çok seveceği en iyi köpek yataklarını sizin için seçtik

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Tümünü Gör
Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Asgari ücretin altında fiyatlarla alabileceğiniz laptop ve masaüstü bilgisayarları sizin için seçtik

Asgari ücretin altında fiyatlarla alabileceğiniz laptop ve masaüstü bilgisayarları sizin için seçtik

En iyi şeflerle yarışmaya hazır olun! İşte profesyonel pastalar yapabilmeniz için kullanabileceğiniz ürünler

En iyi şeflerle yarışmaya hazır olun! İşte profesyonel pastalar yapabilmeniz için kullanabileceğiniz ürünler

Kullananların beğenisini kazanan en iyi döküm sahan markalarını sizin için seçtik

Kullananların beğenisini kazanan en iyi döküm sahan markalarını sizin için seçtik

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Parfümünüzü değiştirme vakti geldi! Bahara ve yaza çok yakışan o eşsiz kokularla tanışın

Parfümünüzü değiştirme vakti geldi! Bahara ve yaza çok yakışan o eşsiz kokularla tanışın

Dikey süpürge almayı düşünüyorsanız bakmadan geçmeyin! Güçlü, kaliteli modeller burada

Dikey süpürge almayı düşünüyorsanız bakmadan geçmeyin! Güçlü, kaliteli modeller burada

Yaptığınız makyajı ömrünüzün sonuna kadar sabit tutacak sabitleyicilerle tanışın

Yaptığınız makyajı ömrünüzün sonuna kadar sabit tutacak sabitleyicilerle tanışın

Para biriktiremeyen kalmayacak! İşte sizi para biriktirmeye teşvik edecek en farklı kumbaralar

Para biriktiremeyen kalmayacak! İşte sizi para biriktirmeye teşvik edecek en farklı kumbaralar

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Otobüsle çarpışan ambulans yan yattı: 3 kişi yaralandı

Otobüsle çarpışan ambulans yan yattı!

Nevşehir'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Nevşehir'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

İzmir'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 5 organizatör tutuklandı

İzmir'de 'kaçak göçmen' operasyonu!

Kahreden olay! Dereye düşen kadın ve onu kurtarmak için atlayan babası hayatını kaybetti

Dereye düşen kadın ve onu kurtarmak isteyen babası öldü!

'İntiharkolik' Hasan yine sözünü tutmadı... 85'inci defa çatıya çıktı!

'İntiharkolik' Hasan yine sözünü tutmadı... 85'inci defa çatıya çıktı!

İzmir’de tüfekle oynayan 9 yaşındaki çocuktan acı haber

Tüfekle oynayan 9 yaşındaki çocuktan acı haber!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.