Sezon açıldı! Parkta, bahçede, sahilde keyifle kullanacağınız portatif kamp sandalyeleri

Kamp etkinliklerinin en keyifli yanları ateş başında oturmak ve içeceklerinizi yudumlarken manzarayı seyretmek olabilir. Eğer siz de güzel havaların tadını bu şekilde çıkarmak istiyorsanız güzel bir kamp sandalyesi almalısınız. Henüz ihtiyacınıza uygun bir sandalye bulamadıysanız üzülmeyin. Kullanıcılarından tam not alan, en kullanışlı kamp sandalyelerini sizin için seçtik. Haydi gelin, seçeneklere birlikte göz atalım.

1. Katlandığında ufacık kalan: ONOFF MOTO Katlanır Kamp Sandalyesi

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

ONOFF MOTO Katlanır Kamp Sandalyesi hem hafif olması hem katlandığı zaman az yer kaplaması sayesinde sıkça tercih ediliyor. 150 kilograma kadar ağırlık taşıyabilen ürün, sağlam yapısıyla uzun yıllar boyu kullanılabiliyor. Yanlarında bulunan üç adet cep ise cep telefonu ve termos gibi eşyaları koymak için ideal. Ürünün katlandığı zaman çok az yer kapladığını da belirtelim.

2. Konforlu bir sandalye isteyenlere: Songmics XL Köpük Yastıklı Katlanır Kamp Sandalyesi

Songmics XL Köpük Yastıklı Katlanır Kamp Sandalyesi yırtılmaya karşı dayanıklı Oxford 600D kumaştan üretiliyor. Bu sayede uzun yıllar boyu sorunsuz kullanılabilen ürün, geniş oturma alanıyla oldukça konforlu. Kumaşın üzerinde yer alan yumuşak sünger dolgusu konforu daha da artırıyor. Açık hava keyfini sürdürürken içeceklerinizi nereye koyacağınızı düşünmenize de gerek yok. Ürünün kolçaklarında bunun için özel bölmeler bulunuyor.

3. Uzun ömürlü: Platan Chair Ones-L Hafif Katlanır Kamp Piknik Sandalyesi

Taşıma kapasitesi 140 kilogram olan Platan Chair Ones-L Hafif Katlanır Kamp Piknik Sandalyesi, alüminyum iskeleti sayesinde hem hafif hem dayanıklı bir yapı sergiliyor. Kapalı hâliyle 95 santimetre olan sandalye, omuzda veya arabada rahatlıkla taşınabiliyor. Çelik montaj malzemeleri ve hassas yerlerde kullanılan yırtılmaz kumaşı ile uzun yıllar boyu sorunsuz kullanım sağlıyor.

4. Uygun fiyatlı bir alternatif: Discovery Katlanır Portatif Kamp Sandalyesi

Sağlam metal profiller kullanılarak üretilen Discovery Katlanır Portatif Kamp Sandalyesi avantajlı fiyatıyla sıkça tercih ediliyor. Dayanıklı iskeleti ve kumaşıyla uzun yıllar boyu kullanılabilecek ürün kolayca kurulup toplanabiliyor. Omuz askılı taşıma çantasıyla kolaylıkla her yere yanınızda götürebileceğiniz bu ürün özellikle sahillerin ve parkların keyfini çıkarmak için birebir.

5. Manzaranın keyfini konforla çıkarın: Bofigo Taşıma Çantalı Kamp Sandalyesi

Bofigo Taşıma Çantalı Kamp Sandalyesi, 110 kilogram taşıma kapasitesiyle birçok yetişkin tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ürün, polyester kumaş kullanılarak üretildiği için uzun yıllar sorunsuz kullanma imkânı sunuyor. Ürünün kolçaklarından birinde bulunan içecek gözü sayesinde manzaranın keyfini çıkarırken içeceği nereye koyacağım derdinden de kurtuluyorsunuz.

6. Hem bardak hem telefon tutucu bölmesi olan: FullReyon Bardaklıklı Katlanır Kamp Piknik Sandalyesi

FullReyon Bardaklıklı Katlanır Kamp Piknik Sandalyesi fiyatına göre yüksek performans sunan ürünlerden biri. Hem kaliteli kumaşı hem sağlam profili ile uzun süre size eşlik etmeye aday olan ürün, bardaklık ve telefon koyma aparatıyla da çok beğeniliyor. Mat siyah elektrostatik toz boyayla kaplanan sandalye, kamp yaparken doğanın tadını çıkarmak isteyenler için ideal.

7. Konforun peşinden gidenlere: Andoutdoor Ahşap Kollu Kamp Sandalyesi

Kaliteli materyallerden üretilen uygun fiyatlı bir kamp sandalyesi arıyorsanız Andoutdoor Ahşap Kollu Kamp Sandalyesi'ne göz atmanızda fayda var. Yer kaplamayan katlanma mekanizmasıyla çok kullanışlı olan ürün, taşıma kılıfı bulunmadığından özellikle araba ile kampa gidenler için ideal. Su geçirmez polyester kumaşı ile özellikle açık hava etkinliklerinde tercih ediliyor. Ahşap destekli kolları da bulunan sandalyenin hem konforlu hem pratik olduğunu da belirtelim.

8. Hem boyun hem sırt desteği sunan: Campout Nurgaz Katlanır Lüx Sandalye

Konforlu ve kaliteli bir ürün arıyorsanız Campout Nurgaz Katlanır Lüx Sandalye tam da size göre! Ürün, boyun desteği ve rahat kumaşıyla sizin için harika bir seçenek olabilir. Ürünün sırt kısmı üç farklı kademede oturma imkânı sunduğu gibi iki kolçağında da bardaklık yer alıyor. Alüminyum kullanılarak üretilen gövdesi 120 kilograma kadar taşıma kapasitesi sunuyor. Aynı zamanda yüksek sırt desteği de bulunuyor.

9. Kolay katlanan ve taşınan: Summit Ashby Chair Hafif & Çantalı Kamp Sandalyesi

Her türlü kamp ve outdoor etkinliğinde kullanabileceğiniz Summit Ashby Chair Hafif & Çantalı Kamp Sandalyesi, kolay katlanan mekanizmasıyla çok beğenilen sandalye seçenekleri arasında yer alıyor. Çantasıyla geliyor ve katlanıp çantasına konulduktan sonra hafif yapısıyla kolaylıkla taşınabiliyor. 100 kilograma kadar yük taşıyabilen sandalye, elektrostatik toz boya kullanılarak kaplanan metal bir gövdeye sahip.

10. Katlanır sandalyelerden vazgeçemeyenlere: EVER ADVANCED Katlanır Kamp Sandalyesi

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kamp alanında manzaraya karşı keyif yapmaktan hoşlanıyorsanız o zaman mutlaka bir kamp sandalyesi edinmenizde fayda var. EVER ADVANCED Katlanır Kamp Sandalyesi, taşıma kılıfı olduğu için katlayıp rahatça omzunuza almak için ideal bir seçenek olabilir. Üstelik alaşım çelik gövdesi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunar ve uzun yıllar size kamplarda eşlik eder.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.