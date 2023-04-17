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Zam gelmeden almanız gereken kullanışlı robot süpürge modellerini sizin için seçtik

14.04.2023 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelişen teknolojiyle hayatımıza giren pratik ev aletleri, pek çok işimizi kolaylaştırdı. Bu ürünlerin başında gelen robot süpürgeler sayesinde temizlik bir dert olmaktan çıktı. Ancak Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre bu küçük ev aletlerine zam gelecek gibi görünüyor. Hayatınızı kolaylaştıracak robot süpürgelere zam gelmeden önce sahip olmak isteyebileceğinizi düşünerek sizin için kullanışlı modelleri seçtik, robot süpürgeye ihtiyacınız varsa listemize mutlaka göz atın!

Zam gelmeden almanız gereken kullanışlı robot süpürge modellerini sizin için seçtik

Resmi Gazete'de 23 Mart 2023 tarihinde yayınlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ(Tebliğ No: 2023/7)'e göre robot süpürgelerin fiyatı ne kadar olursa olsun, artık gümrük fiyatı 200 dolar üzerinden vergilenecek. Yeni dönem 23 Nisan tarihi itibarıyla başlayacak. Bu nedenle nispeten uygun fiyatlı robot süpürgelere de zam gelmiş olacak. Eğer siz de robot süpürge almayı erteleyenlerdenseniz zamlara yakalanmamak için listemizdeki ürünleri inceleyebilir, beğendiğiniz modeli hemen satın alabilirsiniz!

1. Evin tatlı robotu: ROBX R7 UV Sterilizasyon Akılı Çöp Boşaltma Üniteli Vacuum & Mop Robot Süpürge

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ROBX R7 UV Sterilizasyon Akılı Çöp Boşaltma Üniteli Vacuum & Mop Robot Süpürge, zam gelmeden almanız gereken kullanışlı robot süpürgeler arasında yer alıyor. Model, ikisi bir arada temizleme ve paspaslama özelliği sayesinde evinizi tertemiz yapar. Temizliği bitirmeden durmadan çalışır, haznesi dolduğunda şarj istasyonuna giderek hazneyi boşaltır ve kaldığı yerden temizliğe devam eder. Akıllı uygulaması sayesinde başlamak için sesiniz yeterli olacak.

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2. Akıllı hafıza: Xiaomi Mi Robot Robot Vakumlu Temizleyici Paspas 2 Pro+

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Siyah rengiyle oldukça şık görünen Xiaomi Mi Robot Robot Vakumlu Temizleyici Paspas 2 Pro+, iki farklı temizleme moduna sahip. Süpürgeyi hem evinize hem ofisinize uygun bir şekilde kullanabilirsiniz. Vakumu modu sayesinde zemini güzelce süpürür ve ardından paspas modu ile yüzeyi siler. Ayrıca dayanıklı bataryası sayesinde üç saat boyunca durmadan evinizi temizleyebilir. Harika, değil mi?

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3. Gürültüsüz temizlik: Arzum AR4304 Robotek X4 LDS Akıllı Robot Süpürge

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Kullananların beğenisini kazanan Arzum AR4304 Robotek X4 LDS Akıllı Robot Süpürge, dört farklı çalışma modu ile işlerinizi kolaylaştırır. Model, tam dolu şarj ile 150 dakika boyunca kesintisiz çalışabilir. 20 milimetreye kadar engelleri aşabilen cihaz, 65 dB sesle çalışıyor. Üstelik akıllı süpürge sanal duvar oluşturmanıza ve istediğiniz alanları temizlemenize de olanak tanıyor.

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4. Sadece seslenmeniz yeterli: Tcl SWEEVA 6000 Robot Süpürge

Adsız tasarım - 2023-04-14T180942.153

Kullanıcıların çok sevdiği robot süpürgelerden bir diğeriyle karşınızdayız: Tcl SWEEVA 6000 Robot Süpürge! Akıllı lazer navigasyonu sayesinde evinizin haritasını kolaylıkla çıkarır. Çoklu kat haritalama özelliğine de sahip olan model, dört seviyede ayarlanabilir emiş gücü sayesinde güçlü bir temizlik yapar. Üç saate kadar çalışabilen robot süpürgenin en güzel yanı ise Google Asistan ve Alexa ile uyumlu olması.

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5. Evinizi her yerini tanıyan robot süpürge: Ecovacs Deebot N8 Akıllı Robot Süpürge ve Paspas

Adsız tasarım - 2023-04-14T181034.182

Robot süpürgelere zam gelmeden önce bakabileceğiniz bir diğer robot süpürge ise Ecovacs Deebot N8 Akıllı Robot Süpürge ve Paspas. Bu cihaz aynı anda hem vakum hem paspas yapabilir. TrueMapping teknolojisi, iki kere tanımlama ve dört kat doğruluk ile evinizin haritasını çıkarır. Model, nesneleri tanımlamak için dört kat daha hassasiyete sahiptir. Üstelik sanal sınırları belirleyerek temizlik yapmak istemediğiniz alanları tanımlayabilirsiniz.

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6. Tek bir komut ile temizliğe hazır: iRobot Roomba i7 Robot Süpürge

Adsız tasarım - 2023-04-14T181156.718

Güçlü performansı ve akıllı temizleme sistemi ile dikkatleri üzerine iRobot Roomba i7 Robot Süpürge, tek bir uzaktan komutunuz ile evi temizlemeye hazır! Dirt detect teknolojisi sayesinde evinizin yoğun trafikli bölgelerini anında temizler. Sensörleri konsantre olacağı bölgeyi tanımlar ve bu alanlarda yoğun bir performans sergiler. Güçlü hafızası sayesinde evinizdeki her odanın ayrıntısını bilir. Dilerseniz ürünü programlayarak sadece belirli bölgeleri temizlemeye yönlendirebilirsiniz.

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7. Sizin yerinize dip bucak temizlik yapacak: Anker Eufy RoboVac G30 Hybrid Robot Süpürge

Adsız tasarım - 2023-04-14T181328.134

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Zeminlerinizi süpürdükten sonra silerek bütün işlerinizi üstlenen Anker Eufy RoboVac G30 Hybrid Robot Süpürge ile hayatınız değişecek! Her odayı pratik bir şekilde temizleyebilmek için yol izleme sensörünü kullanan model, en verimli yolda kalırken farklı yüzeylere de uyum sağlar. Merdiven gibi alanlarda düşmemek için drop-proof teknolojisini kullanır. Ultra ince tasarımı sayesinde mobilyalarınızın altına rahatlıkla girip temizliğine devam eder.

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8. Kendinize vakit ayırmanız için var: Grundig VCR 9031 Akıllı Robot Süpürge

Adsız tasarım - 2023-04-14T181434.239

Tam 150'ya varan kesintisiz temizlik sunan Grundig VCR 9031 Akıllı Robot Süpürge, 360 derece lazer sensörü sayesinde evinizi kolayca tanımlar. Zam gelmeden önce mutlaka alışveriş listenize eklemeniz gereken model, yerleri süpürdükten sonra mikrofiber bezle siler. Üstelik Türkçe dil destekli mobil uygulaması sayesinde uzaktan kontrole de olanak tanır. 2 santimetre yüksekliğe sahip halılara da kolayca tırmanır.

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9. "İyi ki almışım!" dedirten: Fakir Robert RS 770 Robot Süpürge

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Kaçırılmaması gereken ve kullanıcılar tarafından beğenilen ürünlerden biri de Fakir Robert RS 770 Robot Süpürge. Lazer sensörünü kullanarak evin haritasını çıkaran ürün, kolay ulaşılmayan tüm noktalara ulaşır ve mükemmel bir temizlik performansı sergiler. Ayrıca basınç modu sayesinde otomatik olarak halının tipini belirler ve buna göre ekstra emiş gücüne geçiş yapar. Akıllı teknolojisiyle temizliği kolaylaştıracak modeli mutlaka inceleyin!

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10. Hayatı kolaylaştıran tasarımla tanışın: BISSELL EV675 Temizlik Robotu

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BISSELL EV675 Temizlik Robotu; iki adet kenar fırçası, bir adet döner rulo fırçası ve güçlü vakumu ile evcil hayvanlarınızın tüyleri de dâhil olmak üzere kir ve tozları temizler. Özel tasarımı sayesinde mobilyalarınızın altına rahatlıkla girebilir. Kilim, halı ve sert yüzeylere hızlıca adapte olabilir. Özellikle evcil hayvana sahip olan kişiler için bu robot süpürge ideal bir seçenek olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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