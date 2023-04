Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Spor ayakkabı markaları içinde ilk akla gelenlerden biri olan Puma, yıllardır rahat ve şık tasarımlı modelleri ile öne çıkıyor. Kaliteli ve konforlu ürünleriyle yediden yetmişe herkesin beğenisini kazanan Puma'da kısa süreliğine kaçırılmayacak bir fırsat sizleri bekliyor. İster spor amaçlı ister günlük kombinlerinizi tamamlamak için olsun Puma'nın en sevilen modellerine indirimli fiyatlarla sahip olmak için acele edin. Yazın rahat ve stil sahibi görünmek isteyenlerin gardırobunda mutlaka yer alması gereken modelleri sizler için derledik. Haydi, bu fırsatı kaçırmayın ve yazın ruhuna uygun Puma spor ayakkabılarını keşfedin!

1. Şık ve minimal tasarım: PUMA Pacer Future Street Virtual

Puma'nın şık ve minimal modellerinden bir diğeri de Pacer Future Street Virtual Low Boot. Modelin üst kısmı örgü tarzında hafif ve esnek malzemelerden yapılmıştır. Ayakkabı içinde yer alan özel yastıklama sistemleri sayesinde konforlu bir yürüyüş deneyimi sunar. Dış tabanı kauçuk malzemeden yapılan ayakkabı kaymaz özelliktedir, bu sayede zeminde daha iyi tutunma sağlar. Günlük kombinlerinize uyum sağlayacak bir ayakkabı arayışındaysanız bu modeli gönül rahatlığıyla tercij edebilirsiniz.

2. Şok emici özelliğiyle: PUMA RS-X Efekt Reflective

Ayakkabının üst kısmı siyah sentetik malzemeden yapılmıştır ve reflektif detayları vardır. Bu detaylar, gece koşuları veya düşük ışık koşullarında daha iyi görünürlük sağlamak için tasarlanmıştır. Ayakkabıda PUMA'nın özel RS-X teknolojisi bulunur. Bu teknoloji, ayakkabının konforunu artırmak ve yürüyüş sırasında ayakların doğal hareketine uygun destek sağlamak için kullanılmıştır. Ayakkabıda ayrıca kauçuk taban, ayak bileği desteği ve şok emici özellikleri bulunur. PUMA RS-X Efekt Reflective Low Boot, koşu ve diğer spor aktiviteleri için ve şık bir tasarıma sahip olduğundan günlük kullanıma da uygundur.

3. Günlük kullanım için ideal: PUMA Club Retro Prep

PUMA Club Retro Prep Low Boot Unisex Yetişkin, beyaz deri üst kısmı ve siyah PUMA logosu ile şık bir görünüme sahip olan bir ayakkabıdır. Ayakkabı, PUMA'nın Club Retro Prep teknolojisi ile tasarlanmıştır. Ayakkabının kauçuk tabanı ve ayak bileği desteği, ayakkabının sağlam ve dayanıklı olmasını sağlar. Model, günlük kullanım için idealdir. Ayakkabının şık ve minimal tasarımı, her türlü giyim tarzıyla uyum sağlar.

4. Klasiklerden şaşmayanlara: PUMA Suede Classic

Puma'nın en sevilen klasikleşmiş modellerinden biri olan Suede Classic, yumuşak ve dayanıklı süet malzemeden yapılmıştır. Ayakkabının yan tarafındaki PUMA logosu, markanın imzası niteliğindedir ve ayakkabıya şık bir dokunuş katar. Modelin iç yüzeyi, ayaklarda rahat bir his yaratmak için özel olarak yastıklanmıştır. Klasik tasarımıyla her türlü giyim tarzına uyum sağlayan ayakkabı, farklı renk seçenekleriyle kişisel tercihlere uygun bir seçim yapma imkanı sağlar.

5. Hafif ve esnek yapısıyla: PUMA Fast-Trac Nitro

Koşu, yürüyüş, fitness gibi spor aktivitelerinde kullanmak için bir spor ayakkabı arıyorsanız Puma'nın Fast-Trac Nitro modeli tam size göre! Hafif ve esnek yapısıyla hareket özgürlüğünüzü artıran ayakkabı, modern ve şık tasarımıyla her türlü spor kıyafetinize de uyum saplar. Günlük kullanım için de tercih edebileceğiniz ayakkabıyı bir kez kullandıktan sonra eliniz hep ona gidecek, bizden söylemesi!

6. Ayakkabıda konfor arayanlara: PUMA RS-X Efekt Gradient

"Ayaklarım gün boyu rahat etsin, attığım her adımda konforu hissedeyim!" diyenler buraya! Puma'nın RS-X Efekt Gradient modeli sizleri bekliyor. Üst kısmı nefes alabilen malzemeden yapılan ayakkabı, konforlu bir kullanım deneyimi sunar. Ayakkabının yan tarafındaki PUMA logosu, markanın imzasını taşır ve ayakkabıya şık bir görünüm kazandırır. İç yüzeyi özel yastıklama ile donatılan ayakkabı darbelere karşı oldukça dayanıklıdır.

7. Ayaklardaki terleme sorununa son: PUMA Graviton

PUMA Graviton Low Boot Unisex Yetişkin, özellikle konfor ve performans odaklı olarak tasarlanmış bir spor ayakkabısıdır. Ayakkabının üst kısmı, açık file malzemesiyle üretilmiştir ve ayaklarda nefes alabilirliği artırarak rahat bir kullanım sağlar. Bu özelliği sayesinde, ayakkabı terleme sorunlarını en aza indirir. Ayakkabının tasarımı, modern ve minimalist bir tarzdadır. Keskin hatları ve metalik detayları, onu diğer spor ayakkabılarından ayırır. Ayrıca ayakkabının rengi de, günlük kullanım için idealdir ve her türlü kıyafetle kolaylıkla kombinlenebilir. E daha ne olsun?

8. Her adımda güven dolu hissedin: PUMA Vikky v3

Kadınların beğenisini kazanmış bir diğer Puma modeli de, Vikky v3! Modern tasarıma sahip ayakkabı, dayanıklılığı ile öne çıkar. Ayaklarda rahat bir his bırakmak amacıyla özel yastıklama sistemi kullanılan modelde, attığınız her adım ayaklarınıza konfor sunar. Ayrıca, ayakkabının kaymayı önleyen kauçuk tabanı, dengeli bir yürüyüş sağlayarak her adımda güvenliği artırır. Bu taban sayesinde, her türlü zeminde rahatça yürüyebilir ve hafif spor aktiviteleri yapabilirsiniz.

9. Sportif ve modern tasarım: Puma R78 Trek

Günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz şık ve modern bir ayakkabı arıyorsanız bu model tam size göre diyebiliriz. Model, orta tabandaki EVA teknolojisi sayesinde, her adımda ayaklara destek verir ve yürüyüş konforunu artırır. Ayrıca ayakkabının tabanı, kaymayı önleyen özel bir kauçuk malzeme ile kaplanmıştır ve bu sayede güvenli bir yürüyüş deneyimi sunar. Puma R78 Trek Günlük Ayakkabı, sportif ve modern tasarımı ile de dikkat çeker. Bu ayakkabı, günlük hayatta şık ve rahat bir görünüm arayan erkekler için mükemmel bir seçimdir. Hem performans hem de stil açısından beklentileri karşılayan model, her türlü hava koşuluna uygunluğu ile de dikkat çeker.

10. Ayağınızda yokmuş hissi: PUMA Lex Antrenman Ayakkabısı

Spor yaparken giyeceğiniz performans odaklı, kaliteli bir spor ayakkabı mı arıyorsunuz? O hâlde ayağınızı tam olarak sararken hareket özgürlüğünüzü de kısıtlamayan, ayağınızda yokmuşcasına hissettiren Puma'nın Lex Antrenman Ayakkabısı'na bir göz atabilirsiniz. Bu ayakkabının en dikkat çeken özelliklerinden biri, özel olarak tasarlanmış tabanı. Tabandaki çizgiler, ayağı tam olarak destekler ve her adımda stabilite sağlar. Ayrıca tabandaki özel yapı sayesinde, kaymayı önleyerek güvenli bir antrenman deneyimi sunar. Ayakkabının iç kısmında bulunan özel pedler, ayağı yumuşak bir yüzeyde tutarak konforlu bir his sunar. Ayrıca üst kısmındaki örgü yapısı, ayakların nefes almasını sağlayarak terleme sorununu en aza indirir.

İndirimler sadece bu modellerde değil!

Puma'nın indirimdeki diğer modellerini görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.