Airfryerdan filtre kahve makinesine en çok satan mutfak ürünlerini sizin için derledik

Şöyle yeni öğütülmüş kahve çekirdeklerinden hazırlanmış lezzetli bir kahveye kim hayır diyebilir ya da çaya? Peki ya sıfır yağ ile hazırlanmış çıtır çıtır patates kızartmasına? Siz de hayır diyemeyenlerdenseniz, bu yazımız tam size göre! Müthiş lezzette çay ve kahveler hazırlamanızı, yağsız kızartmalar yapmanızı sağlayacak, kısacaı mutfağınıza hem pratiklik hem de şıklık katacak ürünleri sizin için derledik. Üstelik seçkimizde yer alan ürünler, Amazon'un en çok satanlar listesinde, kullanıcılardan da tam not almış! İşte o ürünler!

1. En lezzetli kahveler için: Philips HD7461/20 Filtre Kahve Makinesi

Kullanıcı yorumları:

"Ürün gayet güzel kullanımı çok kolay."

"Boşuna ucuz makine alıp paranızı çöp etmeyin. Philips HD7461 harika ürün! Çok hızlı kargo."

2. Sağlık dolu yemeklerin mucidi: Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz

Kullanıcı yorumları:

"Üç kişilik çekirdek ailemiz için boyut, kapasite yeterli geldi."

"Yağdan tasarruf, çok az yağ kullanarak kızartmalar ve onlarca yiyecek hazırlanıyor. Sağlığını düşünenler için güzel bir ürün, özellikle patates kızartması harika."

En sevilenlerden biri: Stanley Klasik Neverleak Termos Bardak

Kullanıcı yorumları:

"Kargolama çok iyiydi korunaklı bir şekilde hasarsız geldi. Burada görünen renginden daha güzel bir rengi var. Dışarıdan bakıldığında kaliteyi gösteriyor."

"Ben aldım. Ürün çok kaliteli, başarılı, almaya değer. Sıcaklık çok uzun süre korunuyor."

Kalori hesabı yapanlar buna bayılacak: Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Kullanıcı yorumları:

"Ürün fiyatına göre gayet iyi. Performansını gayet beğendim. Ölçümü gayet hassas. Defalarca aynı cismi tarttığım zaman hep aynı ağırlığı gösteriyor."

"Çok kullanışlı, küçük boyutlu, yer kaplamayan bir ürün. Hassas terazisi çok başarılı. Diğer yüksek fiyatlı ürünlere göre kesinlikle tavsiye edilir."

Enfes çay lezzeti için: Grundig CM 4020 I Paslanmaz Çelik Elektrikli Çay Makinesi

Kullanıcı yorumları:

"Çok memnun kaldım, çay epey sıcak oluyor. Daha önceden kullandığım çay makinelerine kıyasla ve sessiz çalışıyor. Performansı çok iyi, tavsiye ederim."

"Kaliteli, güzel bir ürün, kullanımı basit."

Sağlıklı içecekler hazırlamanızı sağlayacak: Arzum AR1032 Shake'N Take Kişisel Blender

Kullanıcı yorumları:

"Güzel tarifler yapıyorum. Güzel ürün, teşekkürler."

"Şahsi kanaatime göre, orta segmentin en iyi blenderlarından biri."

Suyunuzu güvenle için: BRITA Marella XL 3 Filtreli Su Arıtma Sürahisi

Kullanıcı yorumları:

"Hemen içinden çıkan filtreyi takıp kılavuzda belirtildiği gibi iki kere tam dolu sürahi filtreledik döktük. Sonrasında tadım yaptık net fark ediyor, kutudaki kare kodu okutunca takviminize 30 günlük hatırlatıcı koyuyor, çok ince düşünülmüş ayrıntılar var. Teşekkürler Amazon."

"Yaklaşık üç yıldır kullanıyorum memnunum."

Mutfağın demirbaşlarından: Karaca Peel Siyah 4 Parça Bıçak Seti

Kullanıcı yorumları:

"Ele yatkın, tutuşu güzel Keskin. Plastik kısmı hoş."

"Çok beğendim."

Sinbo Scm-2934 Kahve Öğütme Makinesi

Kullanıcı yorumları:

"Ürün sandığımdan büyük, kırma haznesi ise küçük. Çörek otunu denedim gayet güzel."

"Sorunsuz kullanıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Fiyatına göre gayet güzel."

ZEMUS Spreyli Cam Şişe Yağdanlık

Kullanıcı yorumları:

"Spreyi dağılan bir şekilde olsa daha iyi olurdu. Bu şekilde de iş görüyor ama airfryerda patatesleri tek tek gezmem gerekiyor. Yağ israfından kurtarıyor."

"Görünüş ve kalite iyi. Ama püskürtürken ucundan biraz damlatıyor."