Airfryerdan filtre kahve makinesine en çok satan mutfak ürünlerini sizin için derledik

Şöyle yeni öğütülmüş kahve çekirdeklerinden hazırlanmış lezzetli bir kahveye kim hayır diyebilir ya da çaya? Peki ya sıfır yağ ile hazırlanmış çıtır çıtır patates kızartmasına? Siz de hayır diyemeyenlerdenseniz, bu yazımız tam size göre! Müthiş lezzette çay ve kahveler hazırlamanızı, yağsız kızartmalar yapmanızı sağlayacak, kısacaı mutfağınıza hem pratiklik hem de şıklık katacak ürünleri sizin için derledik. Üstelik seçkimizde yer alan ürünler, Amazon'un en çok satanlar listesinde, kullanıcılardan da tam not almış! İşte o ürünler!
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"Ürün sandığımdan büyük, kırma haznesi ise küçük. Çörek otunu denedim gayet güzel."
Kullanıcı yorumları:
"Spreyi dağılan bir şekilde olsa daha iyi olurdu. Bu şekilde de iş görüyor ama airfryerda patatesleri tek tek gezmem gerekiyor. Yağ israfından kurtarıyor."
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