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Kızılcık Şerbeti'nin Ömer’i Barış Kılıç eşini paylaştı, sosyal medya yıkıldı! O poza beğeni yağdı

12.01.2024 15:23 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Ömer karakteriyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Barış Kılıç yakışıklılığı ve karizmasıyla dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabından zaman zaman eşiyle paylaşımlar yapan Barış Kılıç'ın 16 yıllık eşini görenler hayran kaldı.

Oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. İlgiyle takip edilen dizide Ömer karakterine hayat veren Kılıç başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla adından söz ettiriyor.

barış kılıç eşi

Özel hayatı da merak edilen Barış Kılıç 16 yıllık eşiyle gündem oldu. Sosyal medya hesabından eşi Ayşegül Kılıç ile paylaşım yapan ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

barış kılıç eşi 2

Barış Kılıç'ın eşini görenler; 'Ne şanslı adamsın', 'Çok şanslı birisin', 'Eşinin güzelliği' gibi yorumlar yapıldı.

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