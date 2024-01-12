Kızılcık Şerbeti'nin Ömer’i Barış Kılıç eşini paylaştı, sosyal medya yıkıldı! O poza beğeni yağdı

Oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. İlgiyle takip edilen dizide Ömer karakterine hayat veren Kılıç başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla adından söz ettiriyor.

Özel hayatı da merak edilen Barış Kılıç 16 yıllık eşiyle gündem oldu. Sosyal medya hesabından eşi Ayşegül Kılıç ile paylaşım yapan ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Barış Kılıç'ın eşini görenler; 'Ne şanslı adamsın', 'Çok şanslı birisin', 'Eşinin güzelliği' gibi yorumlar yapıldı.







