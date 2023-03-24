Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın büyük aşkı! Sır gibi saklıyordu

Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakteriyle oldukça sevilen Barış Kılıç, aile hayatıyla gündem oldu. Özel hayatını gizli yaşamayı tercih eden oyuncunun 2007 yılından beri evli olduğu ortaya çıktı.

2007 yılında eşi Ayşegül Kılıç ile evlenen başarılı oyuncunun iki oğlu bulunuyor.

21 Şubat 1978 tarihinde Malatya Arguvan’da doğan Barış Kılıç, 1983 yılında İstanbul‘a taşındı. Okmeydanı Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

Türkiye'ye döndükten sonra Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan oyuncu, üniversite birinci sınıftan itibaren reklam filmlerinde oyunculuk yapmaya başladı. Bütün Çocuklarım, Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı, Seni Seviyorum Adamım, Yasak Elma gibi projelerde yer alan oyuncu şu sıralar Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterini canlandırıyor.

SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Sevgisini her fırsatta dile getiren Kılıç'ın eşi merak konusu oldu. Bir dönem yaptığı açıklamalarla gündem olan Barış Kılıç, eşiyle olan ilişkisini şöyle anlatmıştı:

"Evlilik bana şans getirdi. Evlendikten sonra kariyerim yukarıya doğru gitti. Eskiden 'Evlenirsen kariyerin biter' derlerdi, bende tam tersi oldu"

"SOSYAL MEDYADAN İĞRENDİM"

Barış Kılıç, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen setlerin başladığını söylemiş ve “Zor zamanlar geçiriyoruz ama devam etmeye çalışıyoruz." demişti.

Barış Kılıç, sosyal medyada ünlü isimlere yapılan eleştirel yorumlara ve paylaşımlara da tepki göstermişti. Kılıç yaşananlar için;

“Bunun bir yarış haline gelmesi çok itici. İnsanlar Deprem bölgesine yardım yapıyor, en azından buna saygı duyun. Bunu yarış haline getirmek çirkin. Bu süreçte sosyal medyadan iğrendim.” açıklamasında bulunmuştu.

