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Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu “Müslüman noel kutlamaz” yorumuna yanıtıyla gündemde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.01.2025 08:01
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Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu sosyal medyada yılbaşı paylaşımında bulundu. Kendisini takip eden bir kişi ise “Müslüman noel kutlamaz” yorumunda bulununca ünlü isim bakın ne yanıt verdi.

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu “Müslüman noel kutlamaz” yorumuna yanıtıyla gündemde

Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, dün Instagram hesabından 2024'e veda, 2025'e merhaba paylaşımıyla beğeni topladı.

Sibel Taşçıoğlu Instagram hesabından "Hoşçakal 2024... 2025 herkes için mutluluk ve sağlık getirsin... Ormanların yakılmadığı, hayvanların katledilmediği, kadınların öldürülmediği, çocukların acı çekmediği bir dünyada geçirelim 2025'i..." notuyla paylaşımda bulundu.

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Bunun paylaşıma bir takipçi, "Selamün kavlen Müslüman noel kutlamaz Pembe Hanım" yorumunda bulundu. Taşçıoğlu da bu yoruma kayıtsız kalamadı ve kendisine aşağıdaki yanıtı verdi:

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"Umarım yeni yıl ayrıştırılmadığımız bir yıl olur. Noel 25 Aralık bugün yarın 31'i Ben de Pembe değilim."

Anahtar Kelimeler:
Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti
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