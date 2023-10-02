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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'sinin eski hali gündem oldu! “Alev yanında hiç kalır”

02.10.2023 07:40 | Son Güncelleme:
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Oyuncuları arasında Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Pembe karakteri ile beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu’nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Taşçıoğlu’nun eski halini görenler çok şaşırdı.

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Oyuncuları arasında Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizide Pembe karakteri dikkat çeken karakterlerden biri.

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Fatih’in annesi Pembe’yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu’nun yıllar önceki hali sosyal medyayı salladı. Şimdilerde 47 yaşında olan güzel oyuncunun eski hali beğeni topladı.

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Güzel oyuncunun eski haline “Alev yanında hiç kalır”, “Hala güzel kadın”, “Kadın yıllara meydan okumuş”, “Gerçekten çok güzelmiş”, “Hala çok güzel, çok tatlı” yorumları yapıldı.

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1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosunda 'Tılsım' adlı çocuk oyununda oynayan ve daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazanan Taşçıoğlu sayısız projede yer aldı.

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Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe dizilerinde rol alan ünlü isim Medcezir'de Yaman'ın annesi Nevin'e hayat verdi.

Muhteşem Yüzyıl Kösem'de de oynayan Sibel Taşçıoğlu Bir Zamanlar Çukurova'da hayat verdiği Şermin karakteriyle de beğeni kazandı.

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Sibel Taşçıoğlu Oyuncu yaşında doğukan güngör

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