İlk bölümüyle 28 Ekim'de ekranlarda yerini alan Kızılcık Şerbeti dizisi SHOW TV ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Dizinin yeni oyuncusu Serkan Tınmaz hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki Kızılcık Şerbeti Serkan Tınmaz kimdir? Serkan Tınmaz kaç yaşında ve nereli? İşte dizi ve filmleri...

SERKAN TINMAZ KİMDİR?

16 Aralık 1986 İstanbul doğumlu Serkan Tınmaz 35 yaşındadır. Eğitimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde aldı. Lisans eğitiminden sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü Oyunculuk yüksek lisans programına başladı. Birçok tiyatro oyununda da yer alan Tınmaz, 2011'de Aşk ve Devrim dilmi ile ekran önü kariyerine adım attı.

SERKAN TINMAZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2011 /Aşk ve Devrim/ Hikmet

2011/ Hayat Devam Ediyor

2013 /Görüş Günü Kadınları /Cengiz

2013 /Süper Matrak /Serkan

2015 /Adı Mutluluk/ Cevdet

2016 /Yok Artık 2 /Kerem

2015-2016/ Beni Affet /Sedat

2017-2018 /Kalp Atışı /Sultan

2018/ Yuvamdaki Düşman /Okan

2019 /Canevim/ Koray

2020/ Güvercin/ Murat

2021 /Menajerimi Ara/ Görkem

2021 /Yalancı Arif

2022- Kızılcık Şerbeti

