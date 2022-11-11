İlk bölümüyle 28 Ekim'de ekranlarda yerini alan Kızılcık Şerbeti dizisi SHOW TV ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Dizinin yeni oyuncusu Serkan Tınmaz hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki Kızılcık Şerbeti Serkan Tınmaz kimdir? Serkan Tınmaz kaç yaşında ve nereli? İşte dizi ve filmleri...
16 Aralık 1986 İstanbul doğumlu Serkan Tınmaz 35 yaşındadır. Eğitimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde aldı. Lisans eğitiminden sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü Oyunculuk yüksek lisans programına başladı. Birçok tiyatro oyununda da yer alan Tınmaz, 2011'de Aşk ve Devrim dilmi ile ekran önü kariyerine adım attı.
2011 /Aşk ve Devrim/ Hikmet
2011/ Hayat Devam Ediyor
2013 /Görüş Günü Kadınları /Cengiz
2013 /Süper Matrak /Serkan
2015 /Adı Mutluluk/ Cevdet
2016 /Yok Artık 2 /Kerem
2015-2016/ Beni Affet /Sedat
2017-2018 /Kalp Atışı /Sultan
2018/ Yuvamdaki Düşman /Okan
2019 /Canevim/ Koray
2020/ Güvercin/ Murat
2021 /Menajerimi Ara/ Görkem
2021 /Yalancı Arif
2022- Kızılcık Şerbeti