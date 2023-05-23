Kızılcık Şerbeti sezon finali eğlencesi! Settar Tanrıöğen sahnede...

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi bu sezon gerek sahneler gerek RTÜK ile yaşadıklarıyla gündemden düşmedi.

Sezon finali yapmaya hazırlanan dizinin ekibi ise yemekte buluştu.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, yaptığı konuşmada senaristlere, oyunculara ve teknik ekibe teşekkür ederek çıkardığı işten dolayı çok gururlu olduğunu söyledi.

OYUNCULAR SAHNEDE KURTLARINI DÖKTÜ

Ekip konuşmanın ardından sahneye çıkarak kurtlarını döktü. Barış Kılıç gecede halay başı olurken tüm ekip de çiftetelli oynadı. Dizide Abdullah'ı oynayan Settar Tanrıöğen bir ara sahneye çıkarak şarkı söylerken Alev rolüyle dikkatleri üzerine çeken Müjde Uzman da davul çalıp göbek attı.



