MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Irina Shayk her seçimiyle olay oluyor! Bu sefer Cannes'a iç çamaşırlarıyla geldi

Irina Shayk her seçimiyle olay oluyor! Bu sefer Cannes'a iç çamaşırlarıyla geldi

23.05.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus model Irina Shayk, Cannes Film Festivali'ne katıldığı kıyafetlerle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz gün düşük belli bir etek giymesiyle gündeme gelen model bu sefer de tamamen şeffaf bir elbise ve iç çamaşırlarıyla galada boy gösterdi.

Irina Shayk her seçimiyle olay oluyor! Bu sefer Cannes'a iç çamaşırlarıyla geldi

Dünyanın en önemli modelleri arasında yer alan, bir dönem Victoria's Secret meleklerinden biri olarak podyumda yürüyen Rus model Irina Shayk Cannes Film Festivali'nin hakkını veriyor.

37 yaşındaki bir çocuk annesi model, kariyerinin başındayken kendisine yeterince zayıf olmadığının söylendiğini, buna rağmen rejim yapmayı reddettiğini açıklamıştı.

Muhteşem fiziğiyle podyumların aranan ismi olan Irina Shayk Cannes için de oldukça iddialı.

1

Süper minisiyle Fransa sokaklarında poz verdi Süper minisiyle Fransa sokaklarında poz verdi

Irina, şeffaf bir elbisenin altına giydiği özel tasarım bir iç çamaşırı ile hayal gücüne çok az şey bıraktı.

2
Irına Shayk tarzını ise gösterişli takıları, gözlüğü ve çizmeleriyle tamamladı.

Model bir önceki gün giydiği düşük bel eteğiyle rüküş bulunmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ömer’in Nuran'ı Gülçin Kültür Şahin'in eşini gören şaştı kaldı! Bakın kim çıktıÖmer’in Nuran'ı Gülçin Kültür Şahin'in eşini gören şaştı kaldı! Bakın kim çıktı
Müşahit oldu! 'Sandık başında süt sağacağımı...'Müşahit oldu! 'Sandık başında süt sağacağımı...'
'Gecenin en bomba olayı!' Oğuzhan Uğur çekimden sonra açıkladı'Gecenin en bomba olayı!' Oğuzhan Uğur çekimden sonra açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Irina Shayk Model yaşında film festivali

En Çok Okunan Haberler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den 'Oğan' sorusuna dikkat çeken yanıt

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den 'Oğan' sorusuna dikkat çeken yanıt

Yüzde 5,17'nin kaçı Erdoğan'a kaçı Kılıçdaroğlu'na gider?

Yüzde 5,17'nin kaçı Erdoğan'a kaçı Kılıçdaroğlu'na gider?

İmamoğlu'ndan, Millet İttifakı içindeki o isme sert tepki: Ölçsün, biçsin öyle konuşsun

İmamoğlu'ndan, Millet İttifakı içindeki o isme sert tepki: Ölçsün, biçsin öyle konuşsun

Kılıçdaroğlu'nun programında stüdyoyu terk etmişti! O anları paylaştı: At sloganını git

Kılıçdaroğlu'nun programında stüdyoyu terk etmişti! O anları paylaştı: At sloganını git

Ünlü şarkıcıdan akılalmaz plan! Almanya'ya kaçarken yakalandı

Ünlü şarkıcıdan akılalmaz plan! Almanya'ya kaçarken yakalandı

Süper minisiyle Fransa sokaklarında poz verdi

Süper minisiyle Fransa sokaklarında poz verdi

İlginizi Çekebilir

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'den gitti! işte sebebi

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Türkiye'den gitti! işte sebebi

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.