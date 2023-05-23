Irina Shayk her seçimiyle olay oluyor! Bu sefer Cannes'a iç çamaşırlarıyla geldi

Dünyanın en önemli modelleri arasında yer alan, bir dönem Victoria's Secret meleklerinden biri olarak podyumda yürüyen Rus model Irina Shayk Cannes Film Festivali'nin hakkını veriyor.

37 yaşındaki bir çocuk annesi model, kariyerinin başındayken kendisine yeterince zayıf olmadığının söylendiğini, buna rağmen rejim yapmayı reddettiğini açıklamıştı.

Muhteşem fiziğiyle podyumların aranan ismi olan Irina Shayk Cannes için de oldukça iddialı.

Irina, şeffaf bir elbisenin altına giydiği özel tasarım bir iç çamaşırı ile hayal gücüne çok az şey bıraktı.



Irına Shayk tarzını ise gösterişli takıları, gözlüğü ve çizmeleriyle tamamladı.

Model bir önceki gün giydiği düşük bel eteğiyle rüküş bulunmuştu.



