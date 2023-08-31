MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ: Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak, Show TV 2. sezon tarihi belli mi? Çekimler başladı

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ: Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak, Show TV 2. sezon tarihi belli mi? Çekimler başladı

31.08.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu olurken Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin başrolleri paylaştığı yapıma ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Sezon finalinde Kıvılcım ve Ömer kaza yapmıştı. Oyuncular yeni sezon için sete çıktı, çekimler başladı. Peki, Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli mi? İşte, Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi...

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün senaryosunu kaleme aldığı Hakan Kırvavaç'ın ise yönetmenliğini üstlendiği dizinin sezon finali izleyiciyi ekrana kilitlemişti. Kıvılcım ve Ömer kazası sonrası Kızılcık Şerbeti yeni sezonu televizyon izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. İşte, Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi ve konuya ilişkin detaylar...

3000

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KIZILCIK ŞERBETİ 2. SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Dizide Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ikinci sezon çekimlerine başlandığını duyurdu.

KIZILCIK ŞERBETİ 3

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.

KIZILCIK ŞERBETİ 5

Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

KIZILCIK ŞERBETİ 2

Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ 4

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Ketche'nin oturduğu, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yanı sıra; Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 milyon TL'lik tektaşı göründü! Evlilik sorusuna bakın ne yanıt verdi1 milyon TL'lik tektaşı göründü! Evlilik sorusuna bakın ne yanıt verdi
Neden yaşlanmıyor? Çinli bilim insanları araştırmaya başladıNeden yaşlanmıyor? Çinli bilim insanları araştırmaya başladı
Tatil yaramadı! Aldığı kilolar dikkat çekti Tatil yaramadı! Aldığı kilolar dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Show TV Oyuncu ele doğukan güngör

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Önce kapıyı çaldılar! Sonra kimyasal maddeyle saldırdılar

Önce kapıyı çaldılar! Sonra kimyasal maddeyle saldırdılar

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.