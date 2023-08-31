KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ: Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak, Show TV 2. sezon tarihi belli mi? Çekimler başladı

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün senaryosunu kaleme aldığı Hakan Kırvavaç'ın ise yönetmenliğini üstlendiği dizinin sezon finali izleyiciyi ekrana kilitlemişti. Kıvılcım ve Ömer kazası sonrası Kızılcık Şerbeti yeni sezonu televizyon izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. İşte, Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi ve konuya ilişkin detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KIZILCIK ŞERBETİ 2. SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Dizide Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ikinci sezon çekimlerine başlandığını duyurdu.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.

Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Ketche'nin oturduğu, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yanı sıra; Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.

