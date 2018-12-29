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Kızım'da Öykü'den babası Demir'e büyük şok! Kızım 15. son bölüm izle!

Metin Yamaner Metin Yamaner
YAŞAM  | 29.12.2018 00:42 | Son Güncelleme

TV8'in sevilen dizisi Kızım 15. son bölümüyle ekrana geldi. Kızım'ın son bölümünde, Candan Demir'in kendisinden sakladığı büyük sırrını öğrendi. Demir, Cemal ve Uğur hakkındaki gerçekleri öğrenince büyük şok yaşayan Candan, Demir'den uzaklaştı. Dizide velayet davasında ise herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Mahkemede Öykü annesini seçince, Öykü'nün velayeti Demir yerine Asu'ya verildi. Kızının Asu'yu seçmesiyle Demir büyük bir yıkım yaşadı.

Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın başrollerini paylaştığı Kızım dizisi 15. yeni bölümüyle 28 Aralık Cuma akşamı ekrana geldi. Ocak ayında ekrana üç hafta ara verecek olan Kızım'ın son bölümünde Öykü'nün gerçek kızı olup olmadığını anlamak isteyen Demir DNA testi yaptırdı. Ancak bu testi yaptıracağını duyan Öykü kendisine küstü. Demir ise aldığı sonuç zarfını açmadı. Öykü'ye 'Sonuç ne olursa olsun sen benim kızımsın' diyen Demir DNA sonucunu açmadan yırtıp attı.

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Candan ise Uğur'un annesinin evine gittiğinde gördüğü fotoğrafla şoke oldu. Demir'in en yakın arkadaşı olan Uğur'un evine soymaya çalışan kişi olduğunu anlayan Candan, Demir hakkındaki gerçekleri öğrenmek için Cemal'in kapısını çaldı. Demir ve Uğur'un hırsız olduğunu öğrenen Candan büyük şok yaşadı. Uğur ise Candan'ın yanına giderek, Cemal'in de bir hırsız olduğunu ve yalan söylediğini anlattı. Çevresindeki herkesin kendisini kandırdığını anlayan Candan, Demir'den de uzaklaştı.

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Demir ise velayet davasının gerilimini yaşadı. Mahkemede Asu'nun alkolik, Demir'in ise sabıkalı olduğu ortaya çıkınca hakim son kararı vermek için Öykü'ye sordu. Ancak Öykü annesi Asu'nun yanında kalmak istediğini söyledi. Mahkeme de Öykü'nün velayetini Asu'ya verdi. Kızının annesini seçmesine inanamayan Demir adeta yıkıldı.

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