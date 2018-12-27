Kızım'da Öykü kimi seçecek? Kızım 15. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın başrollerini oynadığı Kızım dizisinin yeni bölümüne Öykü'nün velayet davası damga vuracak. Öykü ise annesiyle kaynaşmaya çalışıyor fakat Asu ortalığı karıştırıyor. Kızım yeni bölümde, Demir ve Cemal ile Candan arasında büyük bir yüzleşme yaşanıyor. Cemal ve Demir'in daha önceden tanıştığını, Uğur'un ise kendisini dolandırmaya çalışan adam olduğunu öğrenen Candan büyük bir şok yaşıyor.

Candan Demir'e 'Benim seninle konuşacak hiç bir şeyim' yok diyor. Asu'nun kızı Öykü'yü almak için açtığı velayet davasında ise, hakim Öykü'ye kiminle yaşamak istediğini soruyor.

KIZIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asu ve Cemal, Öykü'yü Demir'den koparabilmek için yaptığı plan işlemeye devam etti. Cemal'in Öykü'ye 'Demir senin gerçek baban değil' dediğini öğrenen Demir, Cemal'in kapısına dayandı ve kızından uzak durmasını istedi. Ancak Cemal'in "Gerçeklerden bu kadar mı korkuyorsun? Ya ben gerçekleri anlatıyorsam" sözleri üzerine çıldırıp ona yumruk attı. Demir, babalık testi için Öykü'nün saçını alacağını Uğur'a söyledi. Konuşmaları duyan Öykü ise babasının bulmaması için saçlarını etraftan toplamaya çalıştı.