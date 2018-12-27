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Kızım'da Öykü kimi seçecek? Kızım 15. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Metin Yamaner Metin Yamaner
YAŞAM  | 27.12.2018 23:25 | Son Güncelleme

Kızım dizisinin 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TV8'de 28 Aralık Cuma akşamı ekrana gelecek olan Kızım'ın yeni bölümünde, Asu kızı Öykü'ye ısınmaya başlıyor. Diğer yandan ise Candan, Demir, Uğur ve Cemal hakkında gerçekleri öğreniyor. Candan Demir'e artık görüşmek istemediğini söylüyor. Asu ve Demir arasındaki velayet davasında ise hakim Öykü'ye 'Annenle mi yaşamak istiyorsun yoksa babanla mı?' diye soruyor. Peki Kızım'da Öykü annesi mi yoksa babasını mı seçecek? İşte yeni bölüm fragmanı.

Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın başrollerini oynadığı Kızım dizisinin yeni bölümüne Öykü'nün velayet davası damga vuracak. Öykü ise annesiyle kaynaşmaya çalışıyor fakat Asu ortalığı karıştırıyor. Kızım yeni bölümde, Demir ve Cemal ile Candan arasında büyük bir yüzleşme yaşanıyor. Cemal ve Demir'in daha önceden tanıştığını, Uğur'un ise kendisini dolandırmaya çalışan adam olduğunu öğrenen Candan büyük bir şok yaşıyor.

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Candan Demir'e 'Benim seninle konuşacak hiç bir şeyim' yok diyor. Asu'nun kızı Öykü'yü almak için açtığı velayet davasında ise, hakim Öykü'ye kiminle yaşamak istediğini soruyor.

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KIZIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Asu ve Cemal, Öykü'yü Demir'den koparabilmek için yaptığı plan işlemeye devam etti. Cemal'in Öykü'ye 'Demir senin gerçek baban değil' dediğini öğrenen Demir, Cemal'in kapısına dayandı ve kızından uzak durmasını istedi. Ancak Cemal'in "Gerçeklerden bu kadar mı korkuyorsun? Ya ben gerçekleri anlatıyorsam" sözleri üzerine çıldırıp ona yumruk attı. Demir, babalık testi için Öykü'nün saçını alacağını Uğur'a söyledi. Konuşmaları duyan Öykü ise babasının bulmaması için saçlarını etraftan toplamaya çalıştı.

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Diğer yandan Candan ise Demir'in kendisinden neden uzaklaştığını anlayamadı. Demir'le konuşmaya çalışan Candan çare bulamadı. Uğur'un annesinin evine giden Candan, Uğur'un fotoğrafını görmesiyle büyük şok yaşadı. Kendisini dolandırmaya ve evini soymaya çalışan kişinin Demir'in en yakın dostu olduğunu anlayan Candan, Cemal'le Demir arasındaki ilişkiyi de öğrendi. Cemal'in evine giden Candan, Demir hakkındaki gerçekleri açıklamasını istedi. Finalde ise Demir, babalık testinin sonucunu aldı. Peki Kızım'da Demir Öykü'nün gerçek babası mı çıkacak?

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