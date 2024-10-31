'Kızım Nerede?' dizisinin Jülide'siydi! Ünlü oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti!

Alev Alev, Kızım Nerede, Uygun Adım Aşk, Acar Kafadarlar gibi yapımlarda rol alan Pelin Yoru'dan acı haber geldi. Dizi ve film oyuncusu Pelin Yoru hayata gözlerini yumdu.

42 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu. Ünlü oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

PELİN YORU KİMDİR?

Pelin Yoru, kariyerine birçok önemli projeyle tanındı. 'Uygun Adım Aşk', 'Acar Kafadarlar' ve 'Alev Alev' gibi dizilerle de adından söz ettiren Yoru'nun vefatı, hayranları ve sanat camiası tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.