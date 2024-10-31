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'Kızım Nerede?' dizisinin Jülide'siydi! Ünlü oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.10.2024 13:19
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'Acar Kafadarlar', 'Kızım Nerede?' ve 'Alev Alev' gibi birçok projede boy gösteren ünlü oyuncu Pelin Yoru'dan acı haber geldi. Ünlü isim, 42 yaşında hayata gözlerini kapadı.

'Kızım Nerede?' dizisinin Jülide'siydi! Ünlü oyuncu Pelin Yoru hayatını kaybetti!

Alev Alev, Kızım Nerede, Uygun Adım Aşk, Acar Kafadarlar gibi yapımlarda rol alan Pelin Yoru'dan acı haber geldi. Dizi ve film oyuncusu Pelin Yoru hayata gözlerini yumdu.

42 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu. Ünlü oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

pelin yoru

PELİN YORU KİMDİR?

Pelin Yoru, kariyerine birçok önemli projeyle tanındı. 'Uygun Adım Aşk', 'Acar Kafadarlar' ve 'Alev Alev' gibi dizilerle de adından söz ettiren Yoru'nun vefatı, hayranları ve sanat camiası tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

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Oyuncu Pelin Yoru
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