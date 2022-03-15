Kızını iş insanı zanneden baba, sosyal medyadan çıplak fotoğraflarını keşfedince hayal kırıklığını anlattı

İngiltere’de yaşayan ve ismini açıklamak istemeyen bir baba sosyal medyadan yaptığı itirafla bir anda gündeme oturdu. Kızının kripto para sayesinde bir iş insanı olduğunu zannettiğini dile getiren baba sosyal medyadan yaptığı keşif sırasında evladının çıplak fotoğraflarına rastladığını söyledi. Kızı hakkında gerçeği öğrendiği anda yaşadığı hayal kırıklığını baba kendi takipçileriyle paylaştı.

FOTOĞRAFLARIN ÜZERİNDEKİ FİYATI FARK ETTİ

Sosyal medyada gezindiği sırada çıkan bir reklamın üzerine tıklayan babanın ekranına bir anda kızının çıplak fotoğrafları geldi. Fotoğrafların üzerinde fiyat olduğunu fark eden baba büyük şok yaşadı.

1 yıl boyunca diğer aile fertlerine bir şey söylemeyen baba, bir aile toplantısı sırasında durumu anlattı. Durumu bildiği halde saklaması üzerine kızının tepki gösterdiğini ifade eden baba ve evladı birbirlerine küstü.

TAKİPÇİLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Olayın ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan adam, durum karşısında takipçilerinden destek istedi. Bazı takipçileri babayı desteklerken, bazıları da eleştiride bulundu. Gönderiye kısa sürede çok sayıda yorum geldi.



