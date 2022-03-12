Çinli fenomene tepki yağdı! Canlı canlı kucağında taşıdı, parçalara ayırıp yemek yaptı

YouTube’da “JingJing TV” ismiyle paylaşım yapan bir Çinli sosyal medya fenomeni kanalından ilginç yemek videoları paylaşıyor. Çin’de etkili olan canlı hayvan yeme geleneğini YouTube’da sürdüren “JingJing TV” isimli kullanıcı, canlı hayvan pazarına giderek dünyanın diğer ülkelerinin alışık olmadığı lezzetleri takipçilerine gösteriyor. Son olarak bir videosunda hayvan pazarından kuyruklu kurbağa olarak da bilinen dev bir semender satın alan Çinli fenomen, hareket halindeki hayvanını keserek ailesi için bir yemek hazırladığı anları video olarak paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Videonun başında bir hayvan pazarına giden ve oradan devasa bir semender satın alan Çinli fenomen, sonrasında onu pişirmek için bahçesinde bir ateş yaktı. Deniz ürününü keserek parçalara ayıran Çinli genç kız sonrasında sos ve sebzelerle bir yemek hazırladı.

Videonun sonunda ailesiyle birlikte hazırladığı yemeği yiyen isme sosyal medyada tepkiler gecikmedi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Çinli kıza “Bunu nasıl yaptın” sorusuyla tepkilerini iletti.



