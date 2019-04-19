Kızının kanserini çekilen selfiden anladı

ABD’li bir anne, selfie çektikleri sırada bir gözünün diğerinden daha parlak olduğunu fark ettiği kızını doktora götürdü. Muayene edilen küçük kızın gözünde 10 tane tümör tespit edildi.

GÖZÜ AMELİYATLA ALINDI

Oregon eyaletinde, tıp literatürüne girecek cinsten örnek bir olay yaşandı. 38 yaşındaki Elly Smith, 2 yaşında olan kızı Gracie’nın fotoğrafını çektiğinde, sağ gözünde tuhaf bir yansıma fark ederek onu doktora götürdü. Yapılan tetkikler sonucunda, minik Gracie’nin gözünde 10 tümör tespit edildi. Doktorlar, kıza “retinoblastoma” isimli ciddi ve nadir görülen bir kanser teşhisi koydu. Annenin dikkati sayesinde, 16 gün sonra ameliyat edilen minik kızın gözündeki tümörler alınırken, 3 ay sonra da gözü alındı. Şimdi protez gözle yaşayan Gracie’nin hiçbir sağlık sorunu bulunmuyor.

