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Kızının katili ararken öldürülen bir annenin adalet arama hikayesi: Marisela Escobedo: Üç Ölüm

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Meksika'da vahşice katledilen kızının katilinin cezasını çekmesi için mücadele ederken sokak ortasında kurşunların hedefi olan annenin hikayesini anlatan gerçek suç belgeseli Marisela Escobedo: Üç Ölüm Netflix’te.

Kızının katili ararken öldürülen bir annenin adalet arama hikayesi: Marisela Escobedo: Üç Ölüm

2008 yılında öldürülen kızının katilinin cezasını çekmesi için var gücüyle çalışan acılı anne Marisela Escobedo’nun trajik hikayesi Netflix’te yayınlanacak olan gerçek suç belgeseli Marisela Escobedo: Üç Ölüm’de ekranlara gelecek.

Escobedo'nun 16 yaşındaki kızı Rubi Frayre Escobedo, 2008 yılında Ciudad Juarez kentinde ortalıkta kaybolduktan 1 sene sonra genç kızın yanmış ve parçalara ayrılmış cesedinin parçaları bulunmuştu. Genç kızın erkek arkadaşı Sergio Barraza, cinayeti işlediğini itiraf etmişti. Bocanegra cinayeti işlediğini kabul etmesine rağmen daha sonra delil yetersizliğinden beraat etti.

Bocanegra'nın beraat etmesi hem ulusal hem de dünya çapında yankı uyandırdı ve Bocanegra'nın serbest bırakılmasına cevaben Marisela, karara itiraz etmek amacıyla bir dizi protesto başlattı.

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Çabaları sayesinde Bocanegra, adaletten kaçmasına ve kaçak kalmasına rağmen cinayetten hüküm giymeye devam etti. Marisela, Bocanegra'yı bulma umuduyla protesto etmeye devam etti.

Acılı anne ise 2010 yılında silahlı bir saldırgan tarafından sokak ortasında kafasından vurularak hayatını kaybetti. Ailenin trajedisi burada da son bulmuyor. Ölümünden sadece iki gün sonra, hayatını kaybeden kayınbiraderi, işi ateşe verildikten sonra sokakta ölü bulundu.

Kızının katili Bocanegra, Meksika yetkilileriyle girdiği bir çatışmada öldü.

Meksika’da yaşanan ölümler ve adalet sistemi ile ilgili bir belgesel olan Marisela Escobedo: Üç Ölüm 14 Ekim tarihinde Netflix üzerinden yayınlanacak.

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