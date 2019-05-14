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Kızının sınav sonuçlarını rüşvetle değiştirdiğini itiraf etti

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 14.05.2019 10:35 | Son Güncelleme

Amerikan tarihinin en büyük üniversiteye girişte sahtecilik skandalında, kızının sınav sonuçlarını rüşvetle değiştirmekle suçlanan oyuncu Felicity Huffman, suçunu bugün hakim önünde kabul etti.

Kızının sınav sonuçlarını rüşvetle değiştirdiğini itiraf etti

Amerikan tarihinin en büyük üniversiteye girişte sahtecilik skandalında, kızının sınav sonuçlarını rüşvetle değiştirmekle suçlanan oyuncu Felicity Huffman, suçunu bugün hakim önünde kabul etti.

“Umutsuz Ev Kadınları” dizisiyle tüm dünyada tanınan Huffman, Boston Federal Mahkemesi’nde görülen duruşmada, kızının üniversite giriş sınavından yüksek puan alması için 15 bin dolar rüşvet vermekle suçlanıyordu.

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YANLIŞ YANITLARI DÜZELTTİRDİ

Huffman, üst düzey yöneticiler, ödüllü oyuncular ve profesyonel sporcuları da kapsayan sahtecilik ve rüşvet soruşturması kapsamında suçlanan 50 kişiden biri. Suçlananlar arasında Yale, Stanford, Los Angeles'taki California Üniversitesi UCLA ve Georgetown gibi ülkenin saygın üniversitelerine çocuklarını spor bursuyla sokmak için takım koçlarına rüşvet verenler ve rüşvet alan spor koçları da var.

Skandalda ismi geçen üniversite başvuru danışmanı William Singer, sahte evraklar için aracılık yaptığı suçlamasını geçen Mart ayında kabul etmişti.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, savcılar, Huffman’ın 2017’de Singer’ın vakfına bağış adı altında 15 bin dolar yatırdığını karşılığında da kızının üniversite giriş sınavındaki yanlış yanıtlarının düzeltildiğini söyledi. Huffman geçen ay yaptığı açıklamada, eylemleri hakkında kızının bilgisinin olmadığını, yanlış yönlendirildiğini ve kızına ihanet ettiğini söylemişti.

Savcılar, federal kanunlar çerçevesinde Huffman’ın en düşük çerçeveden 4 ile 10 ay arası ceza almasını talep ediyor.

Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın 12 Mart’ta başlattığı operasyon çerçevesinde bugüne kadar 20 kişi suçunu kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Felicity Huffman rüşvet

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