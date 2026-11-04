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Sıcak su torbası kullananlar dikkat! Doktor üzerindeki o işareti göstererek uyardı

Havaların soğumasıyla birlikte sıcak su torbaları da yeniden kullanılmaya başlandı. Ancak uzmanlar, özellikle eski sıcak su torbalarının kullanımında ciddi riskler bulunduğuna dikkat çekiyor. İngiliz doktor Amir Khan, sıcak su torbalarının üzerinde yer alan ve çoğu kişinin fark etmediği küçük bir işaretin ne anlama geldiğini ve neden mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini anlattı.

Sıcak su torbası kullananlar dikkat! Doktor üzerindeki o işareti göstererek uyardı
Gökçen Kökden

İngiliz doktor Dr. Amir Khan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sıcak su torbalarının üzerinde bulunan küçük, dairesel bir işarete dikkat çekti. Birçok kişinin ne işe yaradığını bilmediği bu işaret, sıcak su torbasının üretildiği yıl ve ay hakkında bilgi veriyor.

Sıcak su torbası kullananlar dikkat! Doktor üzerindeki o işareti göstererek uyardı 1

Khan, örnek olarak gösterdiği sıcak su torbasının üzerinde yer alan "23" rakamının ürünün 2023 yılında üretildiği anlamına geldiğini belirtti. Yıl bilgisinin çevresindeki bölmelerin ise ayları temsil ettiğini anlatan doktor, noktayla işaretlenmiş bölmeler sayesinde üretim ayının anlaşılabildiğini söyledi. Gösterdiği üründe ilk üç ayın işaretli olduğunu belirten Khan, sıcak su torbasının Mart 2023'te üretildiğini ifade etti.

2-3 YILDA BİR DEĞİŞTİRİLMESİNİ ÖNERDİ

Sıcak su torbası kullananlar dikkat! Doktor üzerindeki o işareti göstererek uyardı 2

Sıcak su torbalarının zamanla yıpranabildiğini vurgulayan Dr. Khan, özellikle kauçuk malzemelerin ısıya ve zamana bağlı olarak dayanıklılığını kaybedebileceğine dikkat çekti. Bu nedenle sıcak su torbalarının iki veya üç yılda bir yenilenmesini önerdi. Eskiyen sıcak su torbalarında çatlama, yırtılma ve sızıntı riskinin artabileceğini belirten Khan, bu durumun ciltte ciddi yanıklara yol açabileceğini söyledi.

Doktor, sıcak su torbası kullanmadan önce yalnızca dış yüzeyini kontrol etmenin yeterli olmayabileceğini, üretim tarihinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

SICAK SU TORBASINA KAYNAR SU KOYMAYIN

Dr. Khan'ın dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise sıcak su torbasının nasıl doldurulduğu oldu. Yaygın kullanım alışkanlığının aksine, sıcak su torbalarına kaynar su konulmaması gerektiğini belirtti.

Doktor, torbanın yaklaşık üçte ikisinin sıcak suyla doldurulmasını ve içinde kalan havanın dikkatlice çıkarılmasını önerdi. Ardından kapağın sıkıca kapatılması gerektiğini vurguladı.

KULLANMADAN ÖNCE SIZDIRMAZLIK TESTİ YAPIN

Sıcak su torbası kullananlar dikkat! Doktor üzerindeki o işareti göstererek uyardı 3

Sıcak su torbasının kapağı kapatıldıktan sonra herhangi bir sızıntı olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. Dr. Khan, bunun için torbanın lavabo üzerinde dikkatlice ters çevrilerek kontrol edilebileceğini söyledi. Böylece olası bir sızıntının doğrudan vücuda temas etmesi önlenebilir.

Ayrıca sıcak su torbasında çatlak, sertleşme, renk değişikliği veya belirgin aşınma varsa ürünün kullanılmaması gerekiyor.

DOĞRUDAN CİLDE TEMAS ETTİRMEYİN

Sıcak su torbalarının doğrudan cilde yerleştirilmesi de risk oluşturabiliyor. Özellikle uzun süre aynı bölgeye uygulanan ısı, ciltte yanıklara ve doku hasarına neden olabiliyor. Dr. Khan, bu nedenle sıcak su torbasının mutlaka koruyucu bir kılıf veya havluya sarılarak kullanılmasını önerdi. Uzman, sıcak su torbalarının doğru kullanılmadığında ciddi yaralanmalara yol açabileceğini hatırlatarak kullanıcıları eski ürünlerini kontrol etmeleri konusunda uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
Doktor sağlık
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