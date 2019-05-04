Mynet Trend

Kızının taciz edildiğini öğrenen baba dehşet saçtı!

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 04.05.2019 22:57 | Son Güncelleme

Manisa'da kızının taciz edildiğini iddia eden öfkeli baba önce iş yerinin camlarını piknik tüpüyle kırdı, ardından da iş yeri sahibini ayağından vurarak yaraladı. Öfkeli baba daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine silahıyla birlikte teslim oldu.

Kızının taciz edildiğini öğrenen baba dehşet saçtı!

Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Aynı Ali Mahallesi Kenzi Caddesi üzerindeki bir çiğköfteci dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kızının bir çiğköfteci işletmecisi tarafından taciz edildiğini öğrenen M.A. (45) dükkanın önüne gelerek önce dışarıda bulunan bir piknik tüpüyle iş yerinin camlarını kırdı.

AYAĞINDAN YARALADI

Daha sonra dükkana girerek iş yeri sahibi ile tartışmaya başlayan M.A. yanında getirdiği silahıyla M.D.'yi (45) sağ ayağından tek el ateş ederek yaraladı.

re

POLİSE TESLİM OLDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iş yeri sahibini Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırırken M.A. silahıyla birlikte polise teslim oldu. İş yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken lise öğrencisi kızın iş yeri sahibi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

PARTNERİnternete en hızlı giren telefonlarİnternete en hızlı giren telefonlar
Sokağa giren hastanelik oldu! Büyük panikSokağa giren hastanelik oldu! Büyük panik
Yılın sadece 15 günü açıyor! Koruma altına alındıYılın sadece 15 günü açıyor! Koruma altına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa taciz baba

En Çok Okunan Trend Haberler

Pitonla gösteri sonu oldu

Pitonla gösteri sonu oldu

Sokağa giren hastanelik oldu! Büyük panik

Sokağa giren hastanelik oldu! Büyük panik

Şok itiraf! Sevgilimle cinsel ilişkiye girerken...

Şok itiraf! Sevgilimle cinsel ilişkiye girerken...

Burası Antalya! Mayıs ayında 2 buçuk metre kar: Görenler şoke oldu

Burası Antalya! Mayıs ayında 2 buçuk metre kar: Görenler şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Komşu çocuğunu taciz etti, evden bu halde çıkarıldı

Komşu çocuğunu taciz etti, evden bu halde çıkarıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Okuyucu Yorumları 1 yorum
baba büyüksün
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokağa giren hastanelik oldu! Büyük panik

Sokağa giren hastanelik oldu! Büyük panik

Yılın sadece 15 günü açıyor! Koruma altına alındı

Yılın sadece 15 günü açıyor! Koruma altına alındı

Evlatlık olarak verilmişti! Gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı

Evlatlık olarak verilmişti! Gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı

5 yaşında hamile kalmıştı! 80 yıl geçti hala...

5 yaşında hamile kalmıştı! 80 yıl geçti hala...

Muz kabuğunu yüzüne sürdü internet çıldırdı! İşte nedeni

Muz kabuğunu yüzüne sürdü internet çıldırdı! İşte nedeni

Burası Antalya! Mayıs ayında 2 buçuk metre kar: Görenler şoke oldu

Burası Antalya! Mayıs ayında 2 buçuk metre kar: Görenler şoke oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.