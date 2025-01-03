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  4. Kızları Tuğçe Tayfur yüzünden araları bozulmuştu! Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk mesaj

Kızları Tuğçe Tayfur yüzünden araları bozulmuştu! Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk mesaj

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.01.2025 08:38
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Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile sorunlar yaşayan ve aralarındaki soyadı krizi büyüyen Ferdi Tayfur tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır'dan ilk mesaj geldi.

Kızları Tuğçe Tayfur yüzünden araları bozulmuştu! Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk mesaj

Arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden biri olan Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata gözlerini kapadı. Şarkılarıyla müzik dünyasında, rol aldığı filmlerle Türk sinemasında derin izler bırakan sanatçının vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Ferdi Tayfur kızının 'Tayfur' soyadı ile marka oluşturmasının hemen ardından kendi soyadını kullanmasına yasak getirmişti.

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SON SÖZLERİ SERT OLMUŞTU

Baba kız arasındaki gerilime Necla Nazır da dahil olmuş ve Ferdi Tayfur'a adeta ateş püskürmüştü. Necla Nazır eski eşine; ''Ne yaptı Tuğçe sana. Ne malında ne mülkünde gözü olmadı. Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın?'' diyerek sert çıkmıştı.

''ÇOK ÜZGÜNÜM''

Ferdi Tayfur'un ölüm haberini alan eski eşi Necla Nazır, “Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş” dedi.

NECLA

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Ferdi Tayfur’un cenaze töreni yarın saat 12.00’da İstanbul’da AKM’de yapılacak. Daha sonra Emirgan Çınaraltı Camisi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toğrağa verilecek.

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Necla Nazır Tuğçe Tayfur
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