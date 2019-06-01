Kızlarının yüzünde garip çizikler fark ettiler! Onlara göre sebebiyse hayaletler

Michigan, ABD’de yaşayan, yeni bebek sahibi olmuş Heather Brough ve Joshua Higgins çifti şimdilerde yeni bir ev arayışında. Çünkü 1 yaşındaki kızları Lily’nin yüzünde garip çizikler fark edince bebek kamerasına bakan çift gördüklerine inanamamış. Görüntülerde bebeklerinin yanında hayalet olduğunu düşündükleri bir karartı dolaşıyor ve iddialarına göre bebeklerinin yüzündeki çiziklerin sebebi de bu şey.

Joshua Higgins (30) ve Heather Brough (25) Highland, Michigan’da bulunan evlerinde hayalet olduğuna inanıyorlar.

Buna inanmak için geçerli bir sebepleri de var aslında: Bebek kamerası görüntülerini izlerken küçük kızlarının etrafında dolaşan bir gölge görmeleri. Görüntülerde Lily’nin beşiğinin yanından bir gölge geçiyor, gölge odayı bir uçtan diğer uca geçerken Lily de ayağa kalkıp etrafına bakınıyor. Joshua, “Lily sanki bizim görmediğimiz bir şeyi gördüğü için ayağa kalkıp etrafına bakınıyordu” diyor.

Joshua Higgins: “Bu gerçekten tüyler ürpertici bir görüntüydü, izlerken adeta kanımız dondu.”

Genç çift, küçük kızlarının yüzünde garip çizikler fark edince bebek kamerasını kontrol etmeye karar veriyor. Annesi bebeğinin yanağında derin ve mor çizikler fark ediyor. Bunların nasıl oluştuğu konusunda hiçbir fikri olmayan çift bebek kamerasından bir şeyler öğrenebileceklerini düşünüyor.