Mynet Trend

Kızlarının yüzünde garip çizikler fark ettiler! Onlara göre sebebiyse hayaletler

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 01.06.2019 15:29 | Son Güncelleme

Bebeklerinin yüzünde çizikler fark eden genç çift, bebek kamerasına bakınca şoke oldu. Michigan’da yaşayan yeni anne baba olmuş bu genç çift, şimdilerde evlerinden taşınmayı düşünüyorlar.

Michigan, ABD’de yaşayan, yeni bebek sahibi olmuş Heather Brough ve Joshua Higgins çifti şimdilerde yeni bir ev arayışında. Çünkü 1 yaşındaki kızları Lily’nin yüzünde garip çizikler fark edince bebek kamerasına bakan çift gördüklerine inanamamış. Görüntülerde bebeklerinin yanında hayalet olduğunu düşündükleri bir karartı dolaşıyor ve iddialarına göre bebeklerinin yüzündeki çiziklerin sebebi de bu şey.

Joshua Higgins (30) ve Heather Brough (25) Highland, Michigan’da bulunan evlerinde hayalet olduğuna inanıyorlar.

bebeklerinin-yuzunde-cizikler-fark-eden-cift-bebek-kamerasina-bakinca-soke-oldu-3

Buna inanmak için geçerli bir sebepleri de var aslında: Bebek kamerası görüntülerini izlerken küçük kızlarının etrafında dolaşan bir gölge görmeleri. Görüntülerde Lily’nin beşiğinin yanından bir gölge geçiyor, gölge odayı bir uçtan diğer uca geçerken Lily de ayağa kalkıp etrafına bakınıyor. Joshua, “Lily sanki bizim görmediğimiz bir şeyi gördüğü için ayağa kalkıp etrafına bakınıyordu” diyor.

Joshua Higgins: “Bu gerçekten tüyler ürpertici bir görüntüydü, izlerken adeta kanımız dondu.”

bebeklerinin-yuzunde-cizikler-fark-eden-cift-bebek-kamerasina-bakinca-soke-oldu-1

Genç çift, küçük kızlarının yüzünde garip çizikler fark edince bebek kamerasını kontrol etmeye karar veriyor. Annesi bebeğinin yanağında derin ve mor çizikler fark ediyor. Bunların nasıl oluştuğu konusunda hiçbir fikri olmayan çift bebek kamerasından bir şeyler öğrenebileceklerini düşünüyor.

Heather Brough: “Lily’nin yüzündeki çizikler son derece garipti ve onu o halde görmek hem üzücü hem de korkutucuydu.”

bebeklerinin-yuzunde-cizikler-fark-eden-cift-bebek-kamerasina-bakinca-soke-oldu-2

Brough: “Onu o şekilde ilk gördüğümde hem ağlıyor hem de cevap veremeyeceğini bilsem de “sana ne oldu” diye soruyordum. Lily’yi alıp hemen kaynanamın evine gittim. Hiç kimse bu izlere neyin sebep olduğunu anlayamadı. Belki kendisi çizmiştir diye düşündük ancak elini izin üzerine koyduğumuzda bunu onun yapamayacağını anladık.”

Bu olay evde yaşanan ilk gariplik değil, Brough daha önceleri evde bağıran ve gülen sinirli bir erkek sesi duyduğunu da söylüyor.

bebeklerinin-yuzunde-cizikler-fark-eden-cift-bebek-kamerasina-bakinca-soke-oldu-4

Brough bir keresinde de evde tek başına olduğu bir sırada duştayken merdivenlerden aşağı yukarı inip çıkan ayak sesleri işittiğini söylüyor. Çift, bunlar bizi korkutuyor çünkü bize bir şey yapabilirler. Brough, bir sabah uyandığında sanki boğazında başka birinin elleri varmış gibi hissettiği bir olaydan bahsediyor.

Brough ve Higgins’in kaldıkları ev Joshua’nın annesi Kris’e ait misafir evi.

bebeklerinin-yuzunde-cizikler-fark-eden-cift-bebek-kamerasina-bakinca-soke-oldu-5

Misafir evinin yanındaki büyük evde yaşayan Kris, bir keresinde bir araştırmacının evinde paranormal aktiviteler tespit ettiğini anlatıyor. Ancak misafir evinde gerçekleşen olaylara neyin sebep olabileceği konusunda bir fikrinin olmadığını söylüyor. 11 yıl önce bu evi ilk aldığında kendisine evin önceki sahibi olan kadının ana binada öldüğü söylenmiş. Eski ev sahibinin yeğeninin ifadesine göre kadın merdivenlerden yuvarlanmış, kalçaları kırılmış ve ölmeden önce düştüğü yerde çok uzun süre beklemiş.

Genç çiftin kaldığı misafir evi, eski ev sahibinin şizofren kardeşi için inşa edilmiş.

bebeklerinin-yuzunde-cizikler-fark-eden-cift-bebek-kamerasina-bakinca-soke-oldu-4

Joshua’nın babası Jim Higgins, misafir evinde kalan adamın pencereden atlayarak intihar ettiğini söylüyor. Evde dolaştığına inanılan hayalet kime aittir bilinmez ama çiftin en kısa sürede bu evden taşınacağı kesin. Brough: “Bu son olay bize derhal buradan taşınmamız gerektiğini hatırlattı. Burada dolaşan şey bir ruh. Ne istediğini bilmiyoruz, ancak bize fiziksel olarak da zarar vermeye başladı.”

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurduKadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
Bulunduğunda tüyleri kendinden ağırdı! Sonrası inanılmazBulunduğunda tüyleri kendinden ağırdı! Sonrası inanılmaz
Farkında olmadan 1 yıl boynunda taşıdı! Gerçek ise şoke ettiFarkında olmadan 1 yıl boynunda taşıdı! Gerçek ise şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler perili ev bebek evli çift

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şoke eden itiraf! Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkilerini ifşa etti

Şoke eden itiraf! Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkilerini ifşa etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...

Kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaratıcılıkta seviyeyi uzaya taşıdılar!

Yaratıcılıkta seviyeyi uzaya taşıdılar!

Bilim insanları açıkladı: Köpek sahibi olmak...

Bilim insanları açıkladı: Köpek sahibi olmak...

Hiç vakit kaybetmeden derhal Güney Kore’den ithal etmek isteyeceğiniz ilginç şeyler!

Ne işe yaradıklarını duyunca çok şaşıracaksınız!

Kendisinden ağır tüyleri vardı! Geçirdiği değişim ağızları açık bırakıyor

Bulunduğunda tüyleri kendinden ağırdı! Sonrası inanılmaz

Farkında olmadan hayatının en büyük sürprizini 1 yıl boynunda taşıdı!

Farkında olmadan 1 yıl boynunda taşıdı! Gerçek ise şoke etti

Her sabah yorgun uyanıyordu! Nedenini ise sosyal medyadan paylaştı

Her gün yorgun uyanıyordu! Nedenini ise sosyal medyadan paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.