Kızlarının yüzünde garip çizikler fark ettiler! Onlara göre sebebiyse hayaletler

Michigan, ABD’de yaşayan, yeni bebek sahibi olmuş Heather Brough ve Joshua Higgins çifti şimdilerde yeni bir ev arayışında. Çünkü 1 yaşındaki kızları Lily’nin yüzünde garip çizikler fark edince bebek kamerasına bakan çift gördüklerine inanamamış. Görüntülerde bebeklerinin yanında hayalet olduğunu düşündükleri bir karartı dolaşıyor ve iddialarına göre bebeklerinin yüzündeki çiziklerin sebebi de bu şey.
Buna inanmak için geçerli bir sebepleri de var aslında: Bebek kamerası görüntülerini izlerken küçük kızlarının etrafında dolaşan bir gölge görmeleri. Görüntülerde Lily’nin beşiğinin yanından bir gölge geçiyor, gölge odayı bir uçtan diğer uca geçerken Lily de ayağa kalkıp etrafına bakınıyor. Joshua, “Lily sanki bizim görmediğimiz bir şeyi gördüğü için ayağa kalkıp etrafına bakınıyordu” diyor.
Genç çift, küçük kızlarının yüzünde garip çizikler fark edince bebek kamerasını kontrol etmeye karar veriyor. Annesi bebeğinin yanağında derin ve mor çizikler fark ediyor. Bunların nasıl oluştuğu konusunda hiçbir fikri olmayan çift bebek kamerasından bir şeyler öğrenebileceklerini düşünüyor.
Brough: “Onu o şekilde ilk gördüğümde hem ağlıyor hem de cevap veremeyeceğini bilsem de “sana ne oldu” diye soruyordum. Lily’yi alıp hemen kaynanamın evine gittim. Hiç kimse bu izlere neyin sebep olduğunu anlayamadı. Belki kendisi çizmiştir diye düşündük ancak elini izin üzerine koyduğumuzda bunu onun yapamayacağını anladık.”
Brough bir keresinde de evde tek başına olduğu bir sırada duştayken merdivenlerden aşağı yukarı inip çıkan ayak sesleri işittiğini söylüyor. Çift, bunlar bizi korkutuyor çünkü bize bir şey yapabilirler. Brough, bir sabah uyandığında sanki boğazında başka birinin elleri varmış gibi hissettiği bir olaydan bahsediyor.
Misafir evinin yanındaki büyük evde yaşayan Kris, bir keresinde bir araştırmacının evinde paranormal aktiviteler tespit ettiğini anlatıyor. Ancak misafir evinde gerçekleşen olaylara neyin sebep olabileceği konusunda bir fikrinin olmadığını söylüyor. 11 yıl önce bu evi ilk aldığında kendisine evin önceki sahibi olan kadının ana binada öldüğü söylenmiş. Eski ev sahibinin yeğeninin ifadesine göre kadın merdivenlerden yuvarlanmış, kalçaları kırılmış ve ölmeden önce düştüğü yerde çok uzun süre beklemiş.
Joshua’nın babası Jim Higgins, misafir evinde kalan adamın pencereden atlayarak intihar ettiğini söylüyor. Evde dolaştığına inanılan hayalet kime aittir bilinmez ama çiftin en kısa sürede bu evden taşınacağı kesin. Brough: “Bu son olay bize derhal buradan taşınmamız gerektiğini hatırlattı. Burada dolaşan şey bir ruh. Ne istediğini bilmiyoruz, ancak bize fiziksel olarak da zarar vermeye başladı.”
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