Kızma birader nasıl oynanır, kuralları nedir?

Kızma birader oyunundaki asıl amaç, oyuncunun oyun tahtası köşelerinde yani başlangıç bölümünde bulunan piyonlarını oyun tahtası ortasındaki hedef noktasına getirmesidir. Şimdi oyunun başlangıcından itibaren her aşamayı tek tek ele alacağız.

Oyuna Başlarken

l Kızma birader oyunu 2, 3 veya 4 kişi ile oynanır.

l Oyun başında her oyuncu bir renk grubunu seçer. Oyuncular renk grubundaki 4 piyonu oyun tahtası üzerinde kendileri için ayrılmış olan başlangıç alanına dizer.

l Hangi oyuncunun hangi renk piyonları kullanacağı anlaşarak veya zar atarak belirlenebilir.

l Oyuncular zar atar. En büyük sayıyı atan oyuncu ilk başlar. Sonraki oyuncular sayı büyüklüğüne göre sıralanır.

l Her oyuncunun oyuna başlaması için zarda 6'yı bulması gerekir. Eğer oyuncu zar attığında 6'yı bulamazsa oyuna başlayamaz.

l 6 atmayı başaran oyuncu ilk piyonunu başlangıç noktasına yerleştirebilir.

l Oyun tek zar ile oynanır her oyuncunun bir turda bir zar atma hakkı vardır.

Oyun Nasıl İlerler?

l Her oyuncu 6 atarak bir piyonu oyuna sokabilir.

l Oyuncu piyonunu zar atarak ilerletir. Zarda gelen sayıya göre piyon, oyun tahtası üzerinde saat yönünde ilerler.

l Oyuncunun piyonu rakip oyuncunun bulunduğu kareye denk gelirse rakip oyuncunun piyonunu yer. Bu “kızma birader durumu” olarak açıklanır. Böylece rakip oyuncunun piyonu başlangıç alanına döner. Oyuna tekrar sokmak için oyuncunun altı atması gerekir.

l Oyuncular birden fazla piyonla oyuna devam edebilir. Oyuncunun oyun alanında piyonu var ise ve tekrar zarda 6 attıysa oyundaki piyonunu ilerletebilir veya yeni bir piyon çıkarabilir. Bu tercih oyuncuya bırakılır.

l Rakibinin piyonlarını yeyip başlangıç alanına gönderen oyuncu piyonlarını hedef alana ilerletebilmek için avantaj sağlamış olur.

l 4 piyonunu da hedef alana ilerleten oyuncu oyunun kazananı olur.