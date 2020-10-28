Kızma birader nasıl oynanır, kuralları nedir?

Masa oyunları ev ortamlarının adeta neşe kaynağı. Özellikle aynı evde yaşayan insanların bile beraber vakit geçirmedikleri şu günlerde, kutu oyunları oynayarak birlikte kaliteli zaman geçirmenin ne kadar değerli olduğu ve herkese iyi geldiği anlaşılıyor. Tüm aile ve dostların bir masa etrafında toplanıp tatlı bir rekabet ve kahkahalar eşliğinde kutu oyunları oynaması, mutluluk denince akla ilk gelen fotoğraf karelerinden. Ülkemizde bu güzel akşamların en tercih edilen oyunlarından biri de kızma birader oyunu. Zar ile oynanan biraz şans ve bolca zeka faktörünün etkili olduğu kızma birader oyunun sunduğu eğlenceden mahrum kalmak istemiyor, aile bireyleri arasındaki iletişim ve bağı güçlendirmek istiyorsanız "Kızma birader nasıl oynanır?" sorusunun yanıtını öğrenmeye hemen başlayalım. Şimdiden iyi eğlenceler. Kızma Birader Oyununun Tarihçesi Kızma birader oyununun kökeni çok eski tarihlere dayanır. İddialara göre oyun Hindistan’da bulunmuş. Hindistan’da Pachisi olarak isimlendirilir. Hindistan’da bulunan Ellora ve Ajanta mağaralarındaki kızma birader oyununa benzeyen duvar çizimleri Hindistan kökenli bir oyun olduğunun kanıtı niteliğinde. Oyun daha sonra Avrupa’da yayıldı. Oyunun modern haline 1896 yılında İngiltere’de patent alınmıştır. Batı dillerinde Kızma birader oyunu daha çok ludo ismiyle bilinir. Almanya’da ise Mensch aergere Dicht nicht olarak anılır. Ülkemizde genel olarak kızma birader olarak bilinir.

Kızma Birader Oyunu Kızma birader oyununu satın alabilirsiniz. Kızma birader oyunu kutusu içinde; l 4 farklı renklerden oluşmuş oyun tahtası

l 4 farklı renkte ve dörder adet piyon

l Zar

bulunur. Kızma birader oyununu online ortamda da oynayabilirsiniz. Kendi Kızma Birader Oyununuzu Yapabilirsiniz Kendi kızma birader oyununuzu yapmaya ne dersiniz? Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler; oyun tahtası için kullanacağınız boş bir karton, renkli kalemler, piyona alternatif olarak kullanabileceğiniz düğme gibi malzemeler ve zar. Kartona oyun tahtası olarak kullanmak için dört farklı renkteki kalemlerle internetten bulduğunuz görselden yardım alarak başlangıç noktası, ilerleme kareleri ve bitiş noktası çizin. 16 adet piyon için kullanacağınız malzemeyi dörder renk gruplarına ayırın. Bunun için malzemelerin üzerinde o renge boyanmış bir kağıt parçası yapıştırılabilir. Artık kendi kızma biraderinizde oyun oynamak için hazırsınız. Kızma Birader Oyunu Nasıl Oynanır? Kızma birader oyunundaki asıl amaç, oyuncunun oyun tahtası köşelerinde yani başlangıç bölümünde bulunan piyonlarını oyun tahtası ortasındaki hedef noktasına getirmesidir. Şimdi oyunun başlangıcından itibaren her aşamayı tek tek ele alacağız.

Oyuna Başlarken l Kızma birader oyunu 2, 3 veya 4 kişi ile oynanır.

l Oyun başında her oyuncu bir renk grubunu seçer. Oyuncular renk grubundaki 4 piyonu oyun tahtası üzerinde kendileri için ayrılmış olan başlangıç alanına dizer.

l Hangi oyuncunun hangi renk piyonları kullanacağı anlaşarak veya zar atarak belirlenebilir.

l Oyuncular zar atar. En büyük sayıyı atan oyuncu ilk başlar. Sonraki oyuncular sayı büyüklüğüne göre sıralanır.

l Her oyuncunun oyuna başlaması için zarda 6'yı bulması gerekir. Eğer oyuncu zar attığında 6'yı bulamazsa oyuna başlayamaz.

l 6 atmayı başaran oyuncu ilk piyonunu başlangıç noktasına yerleştirebilir.

l Oyun tek zar ile oynanır her oyuncunun bir turda bir zar atma hakkı vardır. Oyun Nasıl İlerler? l Her oyuncu 6 atarak bir piyonu oyuna sokabilir.

l Oyuncu piyonunu zar atarak ilerletir. Zarda gelen sayıya göre piyon, oyun tahtası üzerinde saat yönünde ilerler.

l Oyuncunun piyonu rakip oyuncunun bulunduğu kareye denk gelirse rakip oyuncunun piyonunu yer. Bu “kızma birader durumu” olarak açıklanır. Böylece rakip oyuncunun piyonu başlangıç alanına döner. Oyuna tekrar sokmak için oyuncunun altı atması gerekir.

l Oyuncular birden fazla piyonla oyuna devam edebilir. Oyuncunun oyun alanında piyonu var ise ve tekrar zarda 6 attıysa oyundaki piyonunu ilerletebilir veya yeni bir piyon çıkarabilir. Bu tercih oyuncuya bırakılır.

l Rakibinin piyonlarını yeyip başlangıç alanına gönderen oyuncu piyonlarını hedef alana ilerletebilmek için avantaj sağlamış olur.

l 4 piyonunu da hedef alana ilerleten oyuncu oyunun kazananı olur.

Kızma Birader Kuralları l Oyuncular eğer anlaşır ise oyunun başlangıcını hızlandırmak için ilk başta her oyuncu 3 zar atabilir. Bu piyonların oyuna çıkarılmasını kolaylaştırır, ama diğer turlarda her oyuncu bir zar atarak turunu tamamlar.

l Oyun tek zar ile oynanır.

l Bir karede birden fazla piyon bulunamaz.

l Her piyon için 6 atmak şartıyla oyuncu istediği kadar piyonunu oyun alanına çıkarabilir.

l Oyun alanında birden fazla piyonu bulunan oyuncu istediği piyonu hareket ettirmekte özgürdür.

l Önünde başka piyon var ise üstünden atlayarak ilerleyebilir.

l Eğer oyuncunun ilerleyeceği karede kendisine ait bir piyon varsa o tur oynama hakkını kaybeder.

l Hedef bölgeye ulaşan piyonlara rakipler hiçbir müdahalede bulunamaz.

l Oyun alanında ceza kareleri bulunur. Eğer piyonunuz bu cezalı karelere denk gelirse başlangıç noktasına geri dönmek zorundadır.

l Aynı renk piyonların aynı karede bulunamayacağı belirtilmişti fakat bazı kızma birader oyunlarında bu mümkün. Oyuncu iki piyonunu aynı karede bulundurarak blok yapabilir. Bu şekilde blok yapılan kare güçlenmiş olur ve rakipler bu taşları yiyemez.