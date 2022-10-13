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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Doğu Akdeniz'de Türk devletlerinin temsilcisi olmaya devam edeceğiz"

13.10.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(TDT'nin Semerkant Zirvesi) KKTC gözlemci bir üye olarak oraya kabul edilecektir. Bu da bizler için çok önemli bir adım olacaktır" - "(Akdeniz'deki sondaj çalışmaları) KKTC, tam bir uyum içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte hareket etmektedir. Dolayısıyla bu çok önemlidir ve bunun mutluluğu içerisindeyim"

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - KEMAL ÖZDEMİR - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC'nin, Türk Devletleri Teşkilatı'nda haklı yerini almasıyla bu teşkilatın, Doğu Akdeniz'de Türk devletlerinin temsilcisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Uluslararası Türk Dünya Sempozyumu'na katılmak üzere Erzincan'a gelen Tatar, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak geldiği kentte düzenlenen sempozyumun çok verimli geçtiğini ifade eden Tatar, programa, Türk devletleri ve Türklerin yaşadığı bölgelerden çok sayıda Türk'ün katıldığını söyledi.

Türk dünyasından gelenlerle çok verimli sohbetler yaptığını dile getiren Tatar, "Bizlerin gönül coğrafyası da gönül birliği de birdir. Aslımız, özümüz bir. Artık bu iletişim çağında engellerin kalkması ile bizim birbirimize daha da gönül birliği içerisinde yakınlaşmamız gerekiyor. Ticarette, ekonomide daha da yakınlaşmak, o tarihten gelen kültürel bağlarımızın ekonomik ve refah noktasına gelebilmesi için dünyadaki bütün bu gelişmelerden, nimetlerden payımızı alabilmek için yeni birtakım sosyoekonomik politikalar üretilmesi gerekmektedir. Ne mutlu bize ki bu çalışma yapılmaktadır." diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı'nca İstanbul Zirvesi'nde alınan kararların önemine dikkati çeken Tatar, 11 Kasım'da Semerkant Zirvesi'nin gerçekleştirileceğini, bunu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından değerli gördüklerini vurguladı.

Ülkesinin, Semerkant Zirvesi'nden beklentilerini paylaşan Tatar, "KKTC gözlemci bir üye olarak oraya kabul edilecektir. Bu da bizler için çok önemli bir adım olacaktır. KKTC'nin, Türk Devletleri Teşkilatı'nda haklı yerini almasıyla bu teşkilatın, Doğu Akdeniz'de Türk devletlerinin temsilcisi olmaya devam edeceğiz çünkü o coğrafyada biz çok fedakarlıklar yaptık, çok acılar çektik ama direndik. Hep o mukavemetçi ruhla Türkiye'mizin de desteğiyle oradaki Türk varlığının devamı bizler için fevkalade önemlidir." ifadesini kullandı.

Tatar, "Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar bu coğrafyada, tarihiyle geçmişiyle var olan Türk milletinin, Doğu Akdeniz'deki KKTC'nin varlığıyla devam edebilmesi, Mavi Vatan'daki haklarımızın koruması, hava sahasında Doğu Akdeniz'deki hakkımızın, hukukumuzun savunulmasında büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "KKTC, Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte hareket etmektedir"

Türkiye'nin Akdeniz'deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine değinen Tatar, şunları kaydetti:

"Orada büyük çalışmalar var. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin gemileri devrededir. Türkiye Cumhuriyeti yakinen bunları takip etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle de birtakım anlaşmalar vardı. O anlaşmalara bağlı olarak, kendi sınırlarımızın kıta sahanlığı ve bu anlamda deniz yetki alanlarına, ekonomik münhasır bölge oluşumlarında KKTC, tam bir uyum içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte hareket etmektedir. Dolayısıyla bu çok önemlidir ve bunun mutluluğu içerisindeyim. Hep birlikte gelişmeleri izleyeceğiz. İnşallah ileride refahtan ve zenginliklerden payımızı alacağız. Temennimiz bu şekildedir."

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ersin Tatar Doğu Akdeniz kktc

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