Klaassen'den Beşiktaş'a yeşil ışık

Oğuzhan Özyakup’u isteyen Everton’dan Davy Klaassen’i isteyen Beşiktaş görüşmelerini gayri resmi olarak sürdürüyor. Menajerler aracılığıyla yapılan temaslarda Hollandalı oyuncunun Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Beşiktaş cephesi ise Oğuzhan’a karşılık Klaassen artı para talep ediyor. Everton’a maliyeti 23.6 milyon pound olan Klaassen’den para kazanma hayali kuran İngiliz ekibi ise satıştan daha çok kiralama fikrine sıcak bakıyor.

ÖNCELİĞİM EVERTON AMA

Beşiktaş da bu konuda her türlü seçeneğe hazır. Siyah-Beyazlı yönetim, orta sahada alternatif olarak düşündüğü Klaassen’in, Şenol Güneş’le yeni bir çıkış yakalayacağından emin. Hollandalı oyuncu da bu konuda açık kapı bıraktı. İngiliz basınına konuşan Klaassen, “Everton’da mutluyum ve burada daha fazla süre alarak takıma katkıda bulunmak istiyorum. Ancak bu mümkün olmayacaksa, oynayabileceğim bir takımda forma giyebilirim” ifadesini kullandı.

(AKŞAM)

