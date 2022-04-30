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Klasik bir menüyle Ramazan’a veda ediyoruz! Ramazan’ın 30. günü iftar menüsü

30.04.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan’ın son gününe geldik. Ramazan yerini bayram telaşına bırakıyor. Ramazan’ın son gününde oruç açmak için mükellef bir sofra kurmak isteyenler “ne yemek yapsam” telaşına düştü. İftar sofralarınızı şenlendirecek, lezzetleri ile damak çatlatacak geleneksel bir ramazan menüsü ile karşınızdayız.

Ramazan ayında iftara ne pişirsem telaşı herkeste vardır. Ramazan’a özel iftarda rutinin dışında yemekler yapmak herkesin gönlünden geçen. Ramazan’ın son günü için iftarda orucunuzu mükemmel yoğurt çorbası ile açabilir peşinden kimsenin hayır diyemeyeceği etli nohut yemeği ile devam edebilirsiniz. Ardından lezzetli ve doyurucu pilav ve turşu ile ziyafet çekebilirsiniz. Kapanışı ise mükemmel çikolatalı truf kek topları ile yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ

  • 1 su bardağı buğday
  • 1 su bardağı nohut
  • 250 gram süzme yoğurt
  • 250 gramy oğurt
  • 1 su bardağıs u
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı dereotu

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AYRAN AŞI ÇORBASI YAPILIŞI

  • 1 su bardağı buğdayı kaynayan suyun içerisine aktarın, üzerine su ilave ederek pişirmeye başlayın.
  • Pişen buğdayları ocaktan alın ve süzdürün.
  • Büyük bir karıştırma kasesinin içine 250 gram yoğurt ve süzme yoğurdu alıp çırpın.
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut ve buğdayı ekleyin. 1 tatlı kaşığı tuz da ilave ederek karıştırın.
  • Üzerine 1 su bardağı soğuk suyu azar azar ekleyerek kıvamını ayarlayın.
  • Ardından dereotunu da ekleyerek güzelce karıştırın.
  • Çorbanızı 1 saat buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin.

ETLİ NOHUT TARİFİ

  • Yarım kilo kuşbaşı doğranmış et
  • 1,5 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • Pul biber

ETLİ NOHUT YEMEĞİ YAPILIŞI

  • Eti kuşbaşı doğrayarak yumuşayana kadar haşlayın.
  • Soğanları yemeklik doğrayarak sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun.
  • Salçayı, tuzunu, pul biberini ilave edip 2 dakika daha kavurun.
  • Haşlanmış etleri ve haşlanmış nohutu da ilave ederek birkaç kez karıştırın.
  • Daha sonra üzerlerine çıkacak kadar yaklaşık 6 su bardağı kaynamış su koyup beraber biraz daha (10-15 dakika kadar) kaynattıktan sonra ocağı kapatabilirsiniz...

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PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

  • 2 su bardağı pilavlık pirinç
  • 3,5 su bardağı sıcak su (tavuk suyu da kullanabilirsiniz)
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı arpa şehriye
  • 1,5 çay kaşığı tuz

PİRİNÇ PİLAVI YAPILIŞI

  • Pirinci yıkayın ve suyunun süzülmesi için bir kenarda süzgecin içinde bekletin.
  • Zeytinyağı ve tereyağını yayvan bir tencereye alın. Arpa şehriyeleri altın sarısı renk alana kadar kavurun.
  • Süzülmüş pirinci ilave ederek kavurmaya başlayın.
  • Tuzu ilave edin.
  • Pirinci sürekli karıştırarak 3-4 dakika kısık ateşte kavurduktan sonra içerisine 3,5 su bardağı kaynar su ekleyin.
  • Tencerenin kapağını kapatın. Önce yüksek ateşte 3-4 dakika, daha sonra orta ateşte 3-4 dakika, en son da kısık ateşte tane tane olup, suyunu çeken kadar pişirin.
  • Suyunu çekince ocaktan alın ve 20 dakika boyunca demlenmeye bırakın.
  • Sonrasında dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

KARIŞIK TURŞU

Nohut pilav ikilisinin yanına turşu eklemeyi ihmal etmeyin.

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ÇİKOLATALI TRUF KEK TOPLARI TARİFİ

  • 1 adet krema (kremanız yoksa sütte kullanabilirsiniz)
  • 1 adet hazır kek kakaolu
  • 2 paket bitter çikolata

ÇİKOLATALI TRUF KEK TOPLARI YAPILIŞI

  • Öncelikle kısık ateşte krema ve bir paket çikolatayı eritiyoruz.
  • Hazır kekimizi parçalıyoruz küçük parçalar olması için makinadan geçirebilirsiniz.
  • Üzerine erittiğimiz krema ve çikolatayı ekleyerek Kurabiye hamuru kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz.
  • İçine isteğe göre ceviz, fındık, bisküvi de ekleyebilirsiniz.
  • Elimizde yuvarlaklar yapıyoruz ve servis kasemize koyuyoruz.
  • Üzerine benmari usulu eritilmiş çikolata dökerek istediğimiz şekilde süslüyoruz.


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Ramazan menüsü
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