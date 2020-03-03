Kütür kütür salatalık turşusu nasıl yapılır?

Türk mutfağında turşuların özel bir yeri vardır. Birçok sebzeden ve hatta meyvelerden kurulabilen turşular arasında en çok tercih edileni ise salatalık turşusudur. Kütür kütür salatalık turşusu yapmak için kesinlikle bilinmesi gereken püf noktaları vardır. Şimdi salatalık turşusu nasıl yapılır diyenler için adım adım detayları ele alacağız. Hazırsanız, başlıyoruz!

SALATALIK TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Salatalık turşusu nasıl yapılır sorusuna cevap olarak en lezzetli tarifi vereceğiz. Ancak bunun öncesinde salatalık turşusu yapımı için püf noktalarını bilmek çok önemli. Bekledikçe erimeyen, kıtır kıtır, tadı yerinde olan bir salatalık turşusu yapımı için bakın nelere dikkat etmek gerekiyor.

İlk olarak taze ürün kullanmak şart. Yumuşamış, pörsümüş salatalıklardan uzak durun, körpe ürünleri kullanmayı tercih edin.

Turşu için kullanacağınız kavanoz cam olmalı. Plastik bidonlar hem ürünün lezzetini bozar hem de sağlık açısından tehlike yaratabilirler.

Tuz da turşu malzeme aralarında yerini alır ve son derece değerli bir üründür. Ancak turşuda kullanılacak tuzun kaya tuzu olmalı. Hazır turşu kur paketlerini kullanmaktan kaçının. Şu detayı atlamamalısınız; turşu yapımında kullanılan sofra tuzu, turşunun hızlı bir şekilde erimesine sebep olacaktır.