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Kütür kütür salatalık turşusu nasıl yapılır?

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Yemeklerin olmazsa olmazı, en güzel geleneksel yiyeceklerimizden biri olan salatalık turşusu nasıl yapılır diyorsanız mutlaka yazımızı okumalısınız. Mynet Yemek okuyucuları için kütür kütür, erimeden saklayabilecekleri turşu yapımının püf noktalarını veriyoruz. İşte karşınızda püf noktalarıyla birlikte salatalık turşusu tarifi...

Kütür kütür salatalık turşusu nasıl yapılır?

Türk mutfağında turşuların özel bir yeri vardır. Birçok sebzeden ve hatta meyvelerden kurulabilen turşular arasında en çok tercih edileni ise salatalık turşusudur. Kütür kütür salatalık turşusu yapmak için kesinlikle bilinmesi gereken püf noktaları vardır. Şimdi salatalık turşusu nasıl yapılır diyenler için adım adım detayları ele alacağız. Hazırsanız, başlıyoruz!

SALATALIK TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Salatalık turşusu nasıl yapılır sorusuna cevap olarak en lezzetli tarifi vereceğiz. Ancak bunun öncesinde salatalık turşusu yapımı için püf noktalarını bilmek çok önemli. Bekledikçe erimeyen, kıtır kıtır, tadı yerinde olan bir salatalık turşusu yapımı için bakın nelere dikkat etmek gerekiyor.

İlk olarak taze ürün kullanmak şart. Yumuşamış, pörsümüş salatalıklardan uzak durun, körpe ürünleri kullanmayı tercih edin.

Turşu için kullanacağınız kavanoz cam olmalı. Plastik bidonlar hem ürünün lezzetini bozar hem de sağlık açısından tehlike yaratabilirler.

Tuz da turşu malzeme aralarında yerini alır ve son derece değerli bir üründür. Ancak turşuda kullanılacak tuzun kaya tuzu olmalı. Hazır turşu kur paketlerini kullanmaktan kaçının. Şu detayı atlamamalısınız; turşu yapımında kullanılan sofra tuzu, turşunun hızlı bir şekilde erimesine sebep olacaktır.

Turşuyu hazırladıktan sonra kavanozun kapağını sıkıca kapatmalısınız ki hava almasın. Kütür kütür turşu yapmak için kavanozun kapağını kapamadan önce kabın ağzına bir poşet geçirip ardından kapağı sıkıca kapatabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde turşuların erimesinin ve yumuşamasının önüne geçebilirsiniz.

Salatalıkları kurma aşamasında bıçak gibi, iğne gibi delici bir aletle malzemeleri bir iki noktasından delin. Bu sayede turşunu çok daha hızlı bir şekilde kıvama gelecektir.

Turşu kurarken musluk suyu kullanmamalısınız. Musluk suyu, turşu suyunun bulanmasına neden olabilir. Eğer hazır su kullanma imkanınız yoksa önce musluk suyunu kaynatıp sonrasında kullanmalısınız.

Turşuya ekleyeceğiniz yan malzemeler, turşunun aromasını güçlendirebilir. Defne yaprağı, asma yaprağı, taze otlar bunun için güzel örnekler olabilir.

SALATALIK TURŞUSU TARİFİ ÖLÇÜLÜ YAPILIŞI

MALZEMELER

Bir su bardağı soyulmuş sarımsak
4 yemek kaşığı kaya tuzu
3 kilo kornişon salatalık
3 su bardağı sirke
Bir tutam maydanoz
Bir avuç nohut
4 5 adet defne yaprağı
Bir tatlı kaşığı limon tozu

SALATALIK TURŞUSU YAPIMI

Salatalık seçimi yaparken kornişon turşu almaya özen gösterin. Günlük tükettiğimiz salatalıklar ile kurulan turşu çabuk eriyebilir. Körpe salatalık kullanmak en iyisi...

İlk olarak salatalıkları yıkayın ve iğne yardımıyla iki yerden delin.

Ardından sarımsakların hepsini soyun.

Eğer salatalık turşusuna biber de katmak istiyorsanız sivri, körpe biberleri tercih etmelisiniz.

Biberleri de yıkadıktan sonra acısının iyice çıkmasını istiyorsanız uç kısımlarını bıçak yardımıyla hafifçe kesmelisiniz.

Turşu için 4 ya da 5 kiloluk cam kavanoz kullanabilirsiniz. İlk olarak bir avuç nohudu kavanozun dibine koyun.

Kavanozun içine deldiğiniz salatalıkları, soyulan sarımsakları ve uçları kesilen biberleri yerleştirin.

Malzemeleri nizami bir şekilde değil de salatalıkların aralarına gelecek şekilde biber ve sarımsakları ekleyin.

Derin bir kabın içine 6 bardak sirkeyi koyun. İçine 4 yemek kaşığı tuzu ilave edip karıştırın. Hazırladığınız karışımı kavanoza boşaltın.

Bunun üzerine de yaklaşık 4 su bardağı olacak şekilde içme suyunu da ekleyin. İçme suyu yok ise musluk suyunu önce kaynatın. Soğuduktan sonra turşu kavanozunun içine ekleyin.

Suyu da ekledikten sonra bir tatlı kaşığı limon tozunu, maydanozu ve defne yapraklarını ilave edin.

Kavanozun ağız kısmına bir poşet geçirin. Sonrasında kapağı sıkı bir şekilde kapatın.

Bu işlemler sonrasında sıvı malzemelerin birbirine güzel bir şekilde karışması için kavanozu kendi etrafında birkaç kez döndürün.

Hazırladığınız turşuyu karalık, güneş almayan ve karanlık bir yerde 10 gün bekletmelisiniz.

10 günün sonunda turşunuz afiyetle yemeye hazır hale gelecektir.

SICAK SUYLA SALATALIK TURŞUSU NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Bir kilo kornişon salatalık
2 çay bardağı üzüm sirkesi
6 diş soyulmuş sarımsak
Bir tatlı kaşığı şeker
Bir tatlı kaşığı kaya tuzu
Kaynamış sıcak su

YAPILIŞI

Turşu yapımında yine cam kavanoz kullanmaya özen göstermelisiniz.

Öncelikle salatalıkları yıkayın. Ardından iğne yardımıyla iki yerinden salatalıkları delin.

Deldiğiniz salatalıkları kavanozun dibine yerleştirin.

Sarımsakların kabuklarını soyun.

Salatalıkların aralarına sarımsakları yerleştirin.

Kavanozun içine tuzu, şekeri ve sirkeyi ekleyin.

Malzemelerin üzerine kaynayan suyu dikkatli bir şekilde ağız kısmına kadar doldurun. Kavanozun kapağını dikkat ederek sıkıca kapatın.

Kavanozu ters çevirin. Güneş almayan karanlık bir yerde yaklaşık 7, 8 gün bu şekilde bekletin.

Bir hafta sonra turşunun kapağı açınca geri kalan zamanda buzdolabında muhafaza etmelisiniz. Kütür kütür salatalık turşunu hazır. Afiyet olsun...

DOMATES SOSLU SALATALIK TURŞUSU NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Bir kilo kornişon salatalık
5 adet kapya biber
2 kilo domates
4 adet havuç
5 adet sivri biber
Bir su bardağı kabuğu soyulmuş sarımsak
Kullanmak isterseniz 2 adet cin biberi
½ su bardağı kaya tuzu
Bir kahve fincanı şeker
½ demet maydanoz
Bir su bardağı üzüm sirkesi
Bir su bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı
Bir tatlı kaşığı karabiber
Bir tatlı kaşığı pul biber

DOMATES SOSLU SALATALIK TURŞUSU YAPILIŞI

İlk olarak domateslerin kabuklarını soyun.

Sonrasında tamamını rondo’dan geçirin. Şimdi domatesleri geniş bir tencereye alın.

Salatalık ve havuçları yıkayın. İki malzemeyi de orta kalınlıkta halka şeklinde doğrayın.

Tencereye eklediğiniz domates püresini orta ateşte kaynatmaya başlayın.

Bu sırada kapya biberleri de yıkayın. Sonrasında ortadan ikiye bölün ve tomurcuklarını çıkarın. Biberleri de rondo’dan geçirin.

Domates püresi kaynamaya başladığı an içine biber püresini de ilave edin. Yaklaşık 5 dakika kaynatın.

Kaynayan karışımın içine sirkeyi, tuzu, şekeri ve yağı ekleyin.

Malzemeler iyice kaynadıktan sonra halka şeklinde doğradığınız havuçları tencereye alın.

Havuçları da bir taşım kaynatın ve içine salatalıkları ilave edin.

Salatalıkların rengi sarıya dönene kadar kaynatmaya devam edin.

Kornişon turşuların rengi sarı olduktan sonra maydanozu ve soyulmuş sarımsakları tencereye alın.

Tüm malzemeleri bir taşım kaynatın. Sonrasında tencereyi ocaktan alın.

Karışımı sıcak bir şekilde cam kavanozlara bölüştürün. Kavanozların ağzını sıkı bir şekilde kapatıp ters çevirin.

Kavanozları bir gece boyunca bu şekilde bekletin. Ertesi gün kavanozları düzeltin.

Domates soslu salatalık turşusu tarifiniz hazır. Kavanozların ağzını açtıktan sonra dışarıda değil buzdolabında saklamalısınız. Afiyet olsun...

SALATALIK TURŞUSU KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon salatalık turşusu yaklaşık olarak 5 kaloridir. Turşunun kalori oranı oldukça düşüktür. Fakat tuz konusunda dezavantajlı bir yiyecektir. Tuzlu olması sebebiyle çok tüketimi sonucunda vücuttaki ödemi artırabilir. Bunun için turşu yedikten sonra bol miktarda su içilmesi tavsiye edilir. Tansiyon probleminiz var ise turşu tüketimini kısıtlandırmalısınız.

Bir porsiyon salatalık turşusunda (60 gram);

%67 karbonhidrat

/17 protein

%17 yağ bulunmaktadir.

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