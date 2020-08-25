Klasik Çorbalardan Sıkılanlara Yepyeni Bir Çorba: Patates Çorbası Tarifi

Her zaman yapabileceğiniz patates çorbası tarifi kolay ve lezzetli bir çorbadır. Püre çorbası sınıfına girmesine rağmen oldukça yumuşak içimli bir çorba olan patates çorbası özellikle kış günlerinde içinizi ısıtır. Patates ve soğanlar ne kadar küçük küpler haline getirilirse o kadar pürüzsüz çorba ortaya çıkar. Yapımında kullanacağınız et ve tavuk suyu lezzeti ikiye katlar. Aynı zamanda patates çorbası sütlü olabileceği gibi sütsüz de yapılabilir.Patates çorbasının yanında küp küp kızarmış ekmek kullanabilirsiniz.

Patates çorbası nasıl yapılır adım adım inceleyerek siz de lezzetli bir çorba yapabilirsiniz.

Patates Çorbası Malzemeleri

4 adet orta boy patates

1 adet orta boy soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı tereyağı

5 su bardağı kaynar su

Yarım bardak süt (İsteğe bağlı)

¼ demet maydanoz

1 tutam tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Patates Çorbası Tarifi ve Yapılışı

Kabukları soyulan patatesleri ve soğanı küp küo doğrayın.

Zeytinyağı ve tereyağını tencereye ekleyin.

Yağların kızmasını bekledikten sonra soğanı tencereye alarak renk alana kadar soteleyin.

Bol su ile yıkanan patatesleri soğanların rengi pembeleşince tencereye alıp 5 dakika soteleyin.

Kaynar suyu tencerenin içine ekleyin ve 20 dakika boyunca kaynatın.

Kaynayan çorbanın içine tuzu ve karabiberi ekleyin.

Aynı zamanda sütü de az az ekleyerek hızlı şekilde karıştırın. Patates çorbası sütsüz şekilde de tercih edilebilir.

10 dakika kadar kaynayan çorba karışımını blender yardımıyla kıvamlı ve pürüzsüz bir hale getirin.

İnce ince kıydığınız maydanozu eklediğiniz çorbayı kaselere ekleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.