Klasik Çorbalardan Sıkılanlara Yepyeni Bir Çorba: Patates Çorbası Tarifi

Her zaman yapabileceğiniz patates çorbası tarifi kolay ve lezzetli bir çorbadır. Püre çorbası sınıfına girmesine rağmen oldukça yumuşak içimli bir çorba olan patates çorbası özellikle kış günlerinde içinizi ısıtır. Patates ve soğanlar ne kadar küçük küpler haline getirilirse o kadar pürüzsüz çorba ortaya çıkar. Yapımında kullanacağınız et ve tavuk suyu lezzeti ikiye katlar. Aynı zamanda patates çorbası sütlü olabileceği gibi sütsüz de yapılabilir.Patates çorbasının yanında küp küp kızarmış ekmek kullanabilirsiniz.
Patates çorbası nasıl yapılır adım adım inceleyerek siz de lezzetli bir çorba yapabilirsiniz.
Kabukları soyulan patatesleri ve soğanı küp küo doğrayın.
Zeytinyağı ve tereyağını tencereye ekleyin.
Yağların kızmasını bekledikten sonra soğanı tencereye alarak renk alana kadar soteleyin.
Bol su ile yıkanan patatesleri soğanların rengi pembeleşince tencereye alıp 5 dakika soteleyin.
Kaynar suyu tencerenin içine ekleyin ve 20 dakika boyunca kaynatın.
Kaynayan çorbanın içine tuzu ve karabiberi ekleyin.
Aynı zamanda sütü de az az ekleyerek hızlı şekilde karıştırın. Patates çorbası sütsüz şekilde de tercih edilebilir.
10 dakika kadar kaynayan çorba karışımını blender yardımıyla kıvamlı ve pürüzsüz bir hale getirin.
İnce ince kıydığınız maydanozu eklediğiniz çorbayı kaselere ekleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
Patates Çorbası Faydaları
Patates çorbası A, C, K ve E vitaminleri yönünden çok zengindir. Potasyum ihtiyacınızı karşılayan patates çorbası kalsiyum, demir ve magnezyum gibi değerli mineralleri de barındırır. Patates cilt sağlığında da önemli bir öneme sahiptir. Patates çorbası ayrıca bebeklerde ishalin önüne geçer.
Patates başlı başına tok tutan bir besin kaynağıdır. Bunun yanı sıra patates çorbası hem tok tutan hem de kuvvetlendiren bir çorbadır. Hemen hemen herkes tarafından sevilen patates C vitamini yönünden oldukça zengindir. İçeriğinde hem domatesten fazla C vitamini hem de muzdan daha fazla potasyum içerir. Ayrıca D vitamini de yüksektir. D vitamini en yüksek patates türü tatlı patateslerdir. İçerdiği %13 oranda nişasta ile şeker oranı yüksek sebzelerden bir tanesidir. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme diyeti uyguluyorsanız patates çorbası programınıza eklemeniz gereken bir öğün olur. Patatesin düşük alkali içeren bir besin olmasından kaynaklı asidik davranış göstermediğini de belirtmek gerekir.
Her Öğünde Tercih Edilen Patatesin Sağlığa Faydaları Nelerdir?
Yapımı Kolay Olan Patates Çorbasının Kalori Değeri
Patates çorbasının kalori değeri 100 gramda ortalama 32 kcal kalori civarındadır. 1 porsiyon patates çorbası 85 kaloridir. Bir çorbaya göre oldukça ideal bir kaloriye sahip olan patates çorbasının üzerine ekleyeceğiniz yağ ve kaşar türü besinler kaloriyi yükseltebilir ama bütün bunlara rağmen çok ideal bir kalori değerine sahiptir. Nişasta oranı yüksek olmasından dolayı şeker hastalığı olan bireylerin tüketmemesinde fayda vardır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum