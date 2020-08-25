YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Klasik Çorbalardan Sıkılanlara Yepyeni Bir Çorba: Patates Çorbası Tarifi

Klasik Çorbalardan Sıkılanlara Yepyeni Bir Çorba: Patates Çorbası Tarifi

Ali Gövel Ali Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kahvaltıdan öğle yemeğine öğle yemeğinden akşam yemeğine her öğünde kullanılan patatesin bir de çorbasını deneyin. Hep aynı çorbaları içmekten sıkıldıysanız işte size yepyeni bir tarif...

Klasik Çorbalardan Sıkılanlara Yepyeni Bir Çorba: Patates Çorbası Tarifi

Her zaman yapabileceğiniz patates çorbası tarifi kolay ve lezzetli bir çorbadır. Püre çorbası sınıfına girmesine rağmen oldukça yumuşak içimli bir çorba olan patates çorbası özellikle kış günlerinde içinizi ısıtır. Patates ve soğanlar ne kadar küçük küpler haline getirilirse o kadar pürüzsüz çorba ortaya çıkar. Yapımında kullanacağınız et ve tavuk suyu lezzeti ikiye katlar. Aynı zamanda patates çorbası sütlü olabileceği gibi sütsüz de yapılabilir.Patates çorbasının yanında küp küp kızarmış ekmek kullanabilirsiniz.
Patates çorbası nasıl yapılır adım adım inceleyerek siz de lezzetli bir çorba yapabilirsiniz.

Patates Çorbası Malzemeleri

  • 4 adet orta boy patates
  • 1 adet orta boy soğan
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 tatlı kaşığı tereyağı
  • 5 su bardağı kaynar su
  • Yarım bardak süt (İsteğe bağlı)
  • ¼ demet maydanoz
  • 1 tutam tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber

Patates Çorbası Tarifi ve Yapılışı

Kabukları soyulan patatesleri ve soğanı küp küo doğrayın.
Zeytinyağı ve tereyağını tencereye ekleyin.
Yağların kızmasını bekledikten sonra soğanı tencereye alarak renk alana kadar soteleyin.
Bol su ile yıkanan patatesleri soğanların rengi pembeleşince tencereye alıp 5 dakika soteleyin.
Kaynar suyu tencerenin içine ekleyin ve 20 dakika boyunca kaynatın.
Kaynayan çorbanın içine tuzu ve karabiberi ekleyin.
Aynı zamanda sütü de az az ekleyerek hızlı şekilde karıştırın. Patates çorbası sütsüz şekilde de tercih edilebilir.
10 dakika kadar kaynayan çorba karışımını blender yardımıyla kıvamlı ve pürüzsüz bir hale getirin.
İnce ince kıydığınız maydanozu eklediğiniz çorbayı kaselere ekleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Enfes Bir Patates Çorbası İçin Püf Noktaları

  • Çorbanın üzerine tereyağında toz biber karışımı hazırlayarak lezzetli bir hale getirebilirsiniz.
  • Üzerine bir adet koyacağınız nane hem ağızda tatlı bir serinlik bırakır hem de yemeğin görüntüsüne şık bir dokunuş katar.
  • Patates çorbasını yaparken ekleyeceğiniz su eğer et suyu ya da tavuk suyu olursa damağınızda bırakacağı lezzet ve aroma daha güzel olur.
  • Patates çorbası malzemelerine dilerseniz havucu da ekleyebilirsiniz.
  • Eğer isterseniz kaşar dilimlerini çorbanızı kaselere aldıktan sonra üzerine serpebilirsiniz. Patates çorbasının ardından pilav ve sulu bir yemek iyi gider.
  • Evde beklettiğiniz filizlenmiş patatesler yemeklerde kullanmamalısınız. Filizlenmiş patateslerin alkoloitler oluştuğu için zehirlenmenize yol açabilir. Yeşillenmiş ve filizlenmiş patatesler toksik solanin maddesi arttığı için tüketmeden çöpe atmalısınız.

Patates Çorbası Faydaları

Patates çorbası A, C, K ve E vitaminleri yönünden çok zengindir. Potasyum ihtiyacınızı karşılayan patates çorbası kalsiyum, demir ve magnezyum gibi değerli mineralleri de barındırır. Patates cilt sağlığında da önemli bir öneme sahiptir. Patates çorbası ayrıca bebeklerde ishalin önüne geçer.

Patates başlı başına tok tutan bir besin kaynağıdır. Bunun yanı sıra patates çorbası hem tok tutan hem de kuvvetlendiren bir çorbadır. Hemen hemen herkes tarafından sevilen patates C vitamini yönünden oldukça zengindir. İçeriğinde hem domatesten fazla C vitamini hem de muzdan daha fazla potasyum içerir. Ayrıca D vitamini de yüksektir. D vitamini en yüksek patates türü tatlı patateslerdir. İçerdiği %13 oranda nişasta ile şeker oranı yüksek sebzelerden bir tanesidir. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme diyeti uyguluyorsanız patates çorbası programınıza eklemeniz gereken bir öğün olur. Patatesin düşük alkali içeren bir besin olmasından kaynaklı asidik davranış göstermediğini de belirtmek gerekir.

Her Öğünde Tercih Edilen Patatesin Sağlığa Faydaları Nelerdir?

  • Patatesin kabuğu bile faydalıdır. Potasyum içeren patates kabuğu vücudun kan basıncını dengeler ve potasyum ihtiyacını tek başına karşılar.
  • İyice yıkanmış olan patatesler kabuğu ile birlikte çorbada kullanılabilir.
  • Patates kalp çarpıntısına da iyi gelir.
  • Çiğ patates ise ciltte adeta bir maske etkisi gösterir, oluşan morlukların ve döküntülerin önüne geçer.
  • Ciddi olmayan yanıklarda çiğ patates etkili olur. Patates tüketimi midede oluşan gaz ve asitlerin giderilmesini sağlar ve sindirimi kolaylaştırır. Midenin rahatlamasını sağlar.
  • Aşırı patates tüketimi kilo almanıza sebep olabilir. Patates kızartması en fazla kaloriye neden olan besin türüdür. Bu besin için bir diğer risk de patates zehirlenmesidir. Patates üzerinde eğer yeşilimsi bir tabaka oluşmuş ise zehirlenmenize neden olabilir. Bu durumların dışında eğer patates alerjiniz yoksa, bu besini tüketmenizde hiçbir sakınca olmayacaktır.

Yapımı Kolay Olan Patates Çorbasının Kalori Değeri

Patates çorbasının kalori değeri 100 gramda ortalama 32 kcal kalori civarındadır. 1 porsiyon patates çorbası 85 kaloridir. Bir çorbaya göre oldukça ideal bir kaloriye sahip olan patates çorbasının üzerine ekleyeceğiniz yağ ve kaşar türü besinler kaloriyi yükseltebilir ama bütün bunlara rağmen çok ideal bir kalori değerine sahiptir. Nişasta oranı yüksek olmasından dolayı şeker hastalığı olan bireylerin tüketmemesinde fayda vardır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi! Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi!
Çay Saatinin Vazgeçilmezi: İki Renkli Kurabiye TarifiÇay Saatinin Vazgeçilmezi: İki Renkli Kurabiye Tarifi
Açılın günlerin gülü mercimek köftesi geldi! Açılın günlerin gülü mercimek köftesi geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin
Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin
5 dakikada çiğ köfte nasıl yapılır?
5 dakikada çiğ köfte nasıl yapılır?
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi
Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi
Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma
Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahveden Pastaya Muhteşem Lezzetler İçin Karamel Tarifi
Kahveden Pastaya Muhteşem Lezzetler İçin Karamel Tarifi
Çay Saatinin Vazgeçilmezi: İki Renkli Kurabiye Tarifi
Çay Saatinin Vazgeçilmezi: İki Renkli Kurabiye Tarifi
Dolma Fıstığı ve Kuş Üzümünü Buluşturan Lezzet: İç Pilav Tarifi
Dolma Fıstığı ve Kuş Üzümünü Buluşturan Lezzet: İç Pilav Tarifi
Tadı Damağınızda Kalacak: En Güzel Kabak Çorbası Tarifi
Tadı Damağınızda Kalacak: En Güzel Kabak Çorbası Tarifi
Bir Lezzet Yolculuğu: Kuru Patlıcan Dolması Tarifi
Bir Lezzet Yolculuğu: Kuru Patlıcan Dolması Tarifi
Yumurtalı ekmek tarifi: Kahvaltıların vazgeçilmezi!
Yumurtalı ekmek tarifi: Kahvaltıların vazgeçilmezi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.