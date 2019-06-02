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Klasik D&D RPG'leri konsollara geliyor!

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 02.06.2019 13:02 | Son Güncelleme

Klasik D&D RPG'leri Baldur’s Gate, Planescape: Torment, Icewind Dale ve Neverwinter Nights oyunları konsollara geliyor.

Klasik D&D RPG'leri konsollara geliyor!

Skybound Games ve Beamdog işbirliğiyle konsollar için geliştirilen oyunlar önümüzdeki sonbahar aylarında üç parça halinde yayınlanacak:

Baldur’s Gate: Enhanced Edition Pack - Baldur’s Gate: Enhanced Edition, Baldur’s Gate 2: Enhanced Edition, Baldur’s Gate: Siege of Dragonspear genişlemesi ve Beamdog'un ekleyeceği yeni içerikler. 27 Eylül'de çıkıyor.

Planescape: Torment: Enhanced Edition / Icewind Dale Enhanced Edition - İki oyunun da geliştirilmiş sürümleri ve bütün DLC'leri. 27 Eylül'de çıkıyor.
Neverwinter Nights: Enhanced Edition - Ana oyunla birlikte bütün DLC'ler. Ayrıca çok oyunculu ve co-op modları da bulunacak. 6 Aralık'ta çıkıyor.

Oyunların yeni sürümleri PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için geliştiriliyor. Oyunlar yüksek çözünürlüklere ve modern kontrolcülere uygun olacak şekilde yenileniyor. Ayrıca yeni içerikler, karakterler, sınıflar, seslendirmeler ve çok oyunculu özellikler de yenilenmiş sürümlerde yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Baldur’s Gate Beamdog, D&D Icewind Dale Neverwinter Nights PlayStation 4 remaster

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