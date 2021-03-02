Klasik mısır ekmeğini aratmıyor: Peynirli mısır ekmeği börek niyetine kapış kapış gidiyor!

Mısır unu ile yapılan mısır ekmeği Karadeniz yöresine ait bir yemek çeşididir. Genellikle yoğurdun içine katılarak yenen mısır ekmeği balık, meze ve mıhlama gibi lezzetlerin de yanında tercih ediliyor. Mısır unuyla yapılan tarif aynı zamanda da oldukça sağlıklı bir seçenekte oluşturuyor. Ancak biz bugün klasik tariften biraz çıkıp bu leziz ekmeğin arasına peynir koyduk. İşte tavşan kanı çayın yanında börek niyetine afiyetle yiyebileceğiniz peynirli mısır ekmeği tarifi.

PEYNİRLİ MISIR EKMEĞİ MALZEMELERİ

3 su bardağı mısır unu

1,5 su bardağı beyaz un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı yoğurt

2 adet oda sıcaklığında yumurta

500 gr (iç harcı) beyaz peynir

1/2 demet (iç harcı) maydanoz

1 adet (iç harcı) yumurta

(8 Kişilik - 45 dakika)

PEYNİRLİ MISIR EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

Beyaz peyniri elinizle ufalayın ve maydanozu da ince ince doğrayın. Yumurtayla beraber bu üç malzemeyi de iyice karıştırın.

Mısır ekmeği için önce kuru malzemeleri birbirine karıştırıp, üzerine ıslak malzemeleri ilave ederek spatula ile tüm malzemeler homojen hale gelene kadar karıştırılır.

15-20 cm çapındaki borcam tepsiyi iyice yağlandıktan sonra karışımın yarısını dökün ve iyice yayılmasını sağlayın.

İç harcı döktükten sonra kalan karışımı da üzerine dökün ve iyice yayın.

Spatula ile düzleştirilip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30-35 dakika pişirin. Afiyet olsun...



