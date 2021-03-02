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Evde olan malzemelerle yapılıyor: Kızgın yağa atıldığında puf puf kabaran puf börek tarifi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 02.03.2021 08:11 | Son Güncelleme:
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İçine dilediğiniz harcı koyarak yapabileceğiniz bu börek, kızgın yağda çıtır çıtır oluyor, pişerken puf puf kabarıyor. Hamuru için 5 kolay malzeme kullanacağınız puf börek, özellikle kahvaltı sofrasına çok yakışıyor.

Puf böreği deyince aklımıza, annelerin yaptığı ve gerçekten puf puf minder gibi kabaran börekler geliyor. İçine ister kıyma koyun ister peynir, hiçbir zaman lezzetinden ödün vermeyen bir börektir puf böreği... Hadi hemen kolları sıvayın nefis lezzetin tadını çıkarın.

PUF BÖREK MALZEMELERİ

  • 500 gr un
  • 1 tutam tuz
  • 1 adet yumurta
  • 100 ml ayçiçek yağı
  • 1 su bardağı su
  • Göz kararı çeri domates
  • Göz kararı kaşar rendesi
  • Göz kararı kızartma için ayçiçek yağı

(8-10 Kişilik - 45 dakika)

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PUF BÖREK NASIL YAPILIR?

  • Bir kapta, un, yumurta, tuz ve yağı karıştırın. Yavaş yavaş su ekleyin ve yoğurun. Kabın üzerini bezle örtüp 30 dakika dinlendirin.
  • Ardından hamuru unlanmış ve pürüzsüz bir yüzeye alıp yoğurun ve bir oklava ile ince açın. Hamuru kareler halinde kesin.
  • Üzerine kaşar rendesi, ikiye kesilmiş çeri domates koyun ve kekik serpiştirin. Kenarlarına fırça yardımıyla su sürün ve kapatın.
  • Kenarlara çatal bastırarak sabitleyin. Bol kızgın yağda iki tarafını da kızartın.
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